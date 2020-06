por CED » Hoy, 00:53

GTO, como otras veces hemos escrito, Alonso es mucho mejor corriendo a que haciendo declaraciones.



Ahora bien, puede tomarse como que no es de fiar o bien admitir que lo dicho fue producto de un estado anímico de su escaner de ese día, la radiografía del momento... soy yo, valgo tanto y denme algo bueno que me permita hacerlo muy bien o para qué vuelvo , pero la fotografía actual, puede ser evaluada muy diferente, como para pensar : La F1 es lo mío y quiero volver como sea, el ambiente o entorno me atraen tanto que si no aprovecho hoy la posibilidad, ya no volveré a tener otra.



Prefiero pensar en la segunda opción, porque de verdad también creo en su pretensión de hace un par de años.



También me gustaría verlo en F1 otra vez, pero no en un coche sin posibilidades. Su estilo en la pista en muy atractivo, su inteligencia en las carreras es notable y si sus facultades siguen tan altas, puede hacer algo muy bueno que nos impresione y alegre a quienes le admiramos mucho, pero para unas temporadas obteniendo un podio como M. Schumacher a su regreso, no merece la pena.