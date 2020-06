por Otani » 03 Junio 2020, 19:00

tatostrom escribió: GTO escribió: Ya que esta va a ser una temporada loca, y atipica, por mi que hagan ahora los experimentos, y si con esto se consigue que no gane Hamilton los 7 campeonatos y se ponga en cabeza de la historia de esta competición, por mi vale.



Pues dado que esta es una temporada totalmente atípica, entendería que los resultados finales no deberían contar (o al menos de igual manera) a la hora de valorar el palamarés de los equipos y pilotos. Es decir que para mí Hamiltón tendrá 6 Campeonatos + el Coronacampeonato.



No tiene por qué ser un campeonato atípico. ¿Con menos carreras? Sí, pero los campeonatos de los 50 que ganaron Fangio y otros también constaban de muy pocas pruebas y se siguen considerando válidos hoy. No hay nadie que diga "Fangio ganó 5 títulos pero de los de antes, no valen igual".En el único caso donde no lo consideraría justo sería si los rivales de Hamilton no pueden correr por el motivo que sea. Pero mientras se corra en igualdad de condiciones y con normas iguales para todos es un campeonato como cualquier otro.Sobre lo que decís de que Hamilton ha ganado sin rivales... no deja de ser un poco la maldición de todos los que ganan con un coche dominante. Aun así, diré que Hamilton ha demostrado de sobras que no lo necesita para ganar. En 2017 y 2018 creo que la sensación de superioridad del Mercedes se exageró por la labor de Hamilton. Otro piloto no podría haber ganado tan holgadamente esas dos temporadas, incluso diría que algunos no las habrían ganado.Por otro lado, para mí Rosberg fue un rival más que digno. Subestimado por la mala fortuna de compartir equipo con Hamilton, pero no olvidemos que es alguien que triunfó en categorías inferiores, campeón de GP2 en su primer año y que derrotó a un campeón alemán en su primer año con un equipo "grande" (similar a Leclerc, ¿no?). Rosberg tiene galones de sobra para ser considerado de lo mejor de la última decada, sin embargo por vivir a la sombra de Hamilton se le considera un segundón. Esto para mí es señal de que Hamilton es muy bueno, no de que Rosberg sea un paquete.