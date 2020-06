Yo tampoco lo sabía, estoy hablando de hace unos 10 años atrás.La costumbre popular de tocarse el huevo izquierdo debe ser conocida en muchos países cuando se nombra o se entra en contacto con algo trae mala suerte. En el ambiente artístico por ponerte algún ejemplo, cuando se dice la palabra "vívora" los hombres lo hacen y las mujeres se tocan su teta izquierda. Una práctica de (cómo explicarlo), una especie de "toco madera", por tal o cual cosa que me puede traer mala suerte y me puede perjudicar.Para este tipo (y luego noté que para algunos más), tener contacto con un "colorado" (yo soy rubio, no pelirrojo, los que serían los verdaderos "colorados") era finalmente ser portador de mala suerte. Yo hasta ese momento tampoco lo sabía, es más, inocentemente pensaba que este tipo que estaba obligado a saludarme casi diariamente, y que yo notaba que lo hacía, debía tener alguna picazón, no sé, qué se yo, no lo tomaba muy en cuenta, no le daba la más mínima importancia.Perooo... sorpresa!! :Hasta que un día alguien me alertó y me dijo cual era su significado, al concluir de forma obvia que yo ignoraba esa acción. Comentándome también que me lo decía además porque le resultaba muy desagradable (como a otras personas que no se animaban a contármelo), que no merecía que se me humille así... se lo agradecí y habrá notado mi bronca porque de forma inmediata me dijo que me tranquilice y que no reaccionara negativamente, que el tipo ese no lo merecía... pero no pude ignorarlo y hacer como si nada.Cuando lo volví a ver y cuando luego de darme la mano y con la misma acabó de tocarse su huevo izquierdo, en fin... no voy a entrar en más detalles por que lo que pasó no lo volvería a hacer porque terminó muy mal (sobre todo para el "rascahuevo"), me de vergüenza contarlo y me arrepiento de haber reaccionado de esa forma, si me vuelve a suceder no lo volvería a hacer.Pero nunca se deja de aprender y de veras que no dejó de ser positivo, porque casi inmediatamente aprendí en "carne propia" lo que debe sentir un segregado, porque una cosa es compadecerse y rechazar desde siempre cualquier segregación hacia los demás (en este caso el racismo), y otra cosa es que te suceda a vos mismo... la humillación por la que mucha gente pasa por ser simplemente distinto.