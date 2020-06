por GTO » 02 Junio 2020, 22:24

HACE OFICIAL EL CALENDARIO EUROPEOYa hay calendario de la F1: sin Mónaco, con dobles carreras y Montmeló el 16 de agostoLa Fórmula 1 ha hecho oficial este martes las fechas de los ocho primeros grandes premios de la temporada 2020. Toda la gira europea que comenzará el 5 de julio en AustriaLa Fórmula 1 ha hecho oficial este martes las fechas de los ocho primeros grandes premios de la temporada 2020. Es decir toda la gira europea. Un mundial que comenzará el 5 de julio en el Red Bull Ring con el GP de Austria. La buena noticia para los españoles es que el GP de España ha salvado su posición en el calendario pero ha caído al 16 de agosto, de modo que será la sexta prueba del campeonato. Por otro lado, otros aficionandos no estarán tan contentos al ver como pruebas históricas no formarán parte del calendario y otras se mantienen en el aire con un futuro complicado.Liberty Media tan sólo ha anunciado las carreras de la gira europea, aunque en el calendario provisional contemplaba otros continentes y un calendario de hasta 19 pruebas. El resto de eventos se confirmarán según transcurran las semanas en función de la evolución de la pandemia, que puede limitar los desplazamientos del Gran Circo. El objetivo de la Fórmula 1 es alcanzar las 15 carreras este año, pero no descartan que se pueda cerrar todo en estas ocho pruebas.Dobles carrerasUna de las grandes novedades de la temporada 2020 es que habrá dos carreras en algunas regiones. Por ejemplo, comenzará el mundial el 5 de julio con el GP de Austria, que será la primera de las dos carreras que albergará el circuito del Red Bull Ring. La segunda será la semana siguiente, el 12 de julio, y se conocerá como GP de Estiria en alusión a la región donde está la pista.Por otro lado Silverstone albergará el GP de Gran Bretaña el 2 de agosto y el GP del 70º Aniversario el 9 de agosto. Este último será un homenaje al cumpleaños de la categoría, que comenzó precisamente en esta pista en 1950. Superada la prueba británica, la Fórmula 1 pondrá rumbo a Barcelona para disputar el GP de España el 16 de agosto. El Circuit salva así su posición en el calendario, a pesar de que en su momento se llegó a ofrecer para albergar más de una carrera si era necesario.Se echarán de menosLa pandemia del coronavirus también ha provocado, a parte del retraso de la competición, que algunas citas históricas del calendario no estén presentes y otras corran peligro de realizarse. Tras lo comunicado por Liberty, parece que hay tres carreras que no formarán parte del nuevo calendario. La primera de ellas será Australia. Un fin de semana que se canceló en el último momento y que ahora se habría quedado sin hueco para terminar la temporada.Quizá uno de los que se va a echar más en falta es el Gran Premio de Mónaco. Será la primera vez desde 1954 en la que los monoplazas del campeonato del mundo no rodarán por las ya legendarias calles monegascas. Allí venían compitiendo en los más de 70 años de historia del Gran Circo ininterrumpidamente desde entonces. De hecho, sólo no lo hicieron en 1951, 1952, 1953 y 1954. Un duro golpe para la imagen del Mundial, pues es su cita más mítica.Otro prueba de la que no ha habido noticias es la del Gran Premio de Holanda. Zaandvort se encontraba en una situación similar a España, pero no ha sido capaz de colarse en el calendario final como sí ha logrado el Circuito de Cataluña. Tampoco estará el circuito de Hockenheim, pero este por otros motivos. No tenía contrato para la próxima temporada de Fórmula 1. La pista del sur de Alemania no tenía capacidad para retener al Gran Circo si no es con el apoyo de Mercedes.El GP de Mónaco no estará en el calendario de 2020. (EFE)Japón y Estados Unidos en peligroCon el calendario europeo fijado, La Fórmula 1 ha dejado claro que las siguientes carreras por el resto de continentes se decidirán en las próximas semanas, pero hay países que no se encuentran en las mejores condiciones sanitarias para afrontar con certeza la seguridad de un gran premio. Uno de ellos es Estados Unidos. Una pieza importante en calendario que mueve gran cantidad de aficionados a las carreras.Aún así para Liberty hay una carrera que pueden tener más miedo de perder. El Gran Premio de Japón. MotoGP canceló este lunes su GP de Japón por el coronavirus. El evento programado para el 18 de octubre en el circuito de Motegi se caía del calendario, lo que supone un aviso para la Fórmula 1, quienes disputan ese mismo GP la semana previa, aunque no en el mismo trazado. La Fórmula 1 desde la década de los 80 exceptuando las ediciones de 2007 y 2008, en las cuales se celebró el evento en Fuji, ha mantenido su GP de Japón en Suzuka. Un lugar de culto donde cada visita del gran circo se ha convertido en un gran fiesta por la enorme pasión que desprenden sus aficionados en cada visita. Por el momento, la organización del evento de Fórmula 1 tan solo ha suspendido temporalmente la venta de entradas.Calendario europeo confirmado1. GP de Austria 5 de julio2. GP de Estiria 12 de julio3. GP de Hungría 19 de julio4. GP de Gran Bretaña 2 de agosto5. GP del 70º Aniversario 9 de agosto6. GP de España 16 de agosto7. GP de Bélgica 30 de agosto8. GP de Italia 6 de septiembreCalendario provisional9. GP de Azerbaiyán 20 de septiembre10. GP de Rusia 27 de septiembre11. GP de China 4 de octubre12. GP de Japón 11 de octubre13. GP de Estados Unidos 25 de octubre14. GP de México 1 de noviembre15. GP de Brasil 8 de noviembre16. GP de Vietnam 22 de noviembre17. GP de Baréin 29 de noviembre18. GP de Baréin II 6 de diciembre19. GP de Abu Dabi 13 de diciembre