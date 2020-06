por GTO » 05 Junio 2020, 22:20

CARLOS SAINZ: “NO HE FIRMADO PARA SER SEGUNDO PILOTO CON FERRARI”El piloto español pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope donde pasó revista a la actualidad de la F1La llegada de Carlos Sainz a Ferrari ha encumbrado al piloto español al olimpo de cualquier piloto por pilotar cualquier criatura nacida en Maranello, pero el madrileño reconoce que que su llegada a Ferrari no le va a cambiar bajo cualquier circunstancia y que seguirá siendo profesional hasta el último día con McLaren, y se mostraba agradecido por la cordialidad a la hora de poder negociar con los transalpinos.El piloto madrileño afirmaba que no ha firmado como segundo piloto de Ferrari y que el conjunto está por encima de todo y que luchará de tú a tú con Charles Leclerc:“No, yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. En mi contrato pone, como en todos los que he firmado, que el equipo está por encima del piloto, pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie. Lo que sé es que daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo, para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual, todos somos rivales y hay que ir a por todas. Si hay una situación complicada, tomaría la decisión correcta, no os preocupéis”También, es consciente que su podio obtenido en el pasado GP de Brasil ayudó a la firma con Ferrari, después de salir en último lugar de la parrilla de salida:“Todo ayuda, y un podio más todavía, sobre todo saliendo último en una carrera en seco y con los adelantamientos que hubo. Seguro, pero yo creo que también ayudan los años en Toro Rosso, en Renault… Todo ayuda. Cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte tiene en cuenta las 102 carreras que llevo. Las habrán analizado y habrán tomado una decisión”Además, fue preguntado sobre el regreso de la Fórmula 1 en el que el piloto español se mostraba eufórico sobre volver a pilotar el McLaren después de los test de pretemporada:“Sólo queda un mes. Tengo unas ganas… Tengo ganas hasta de subirme al simulador, que no me gusta. Imagínate las ganas que tengo… Quiero ir a Austria, prepararme ya, sentir esos nervios y esa presión que cuando llevas toda la vida haciéndolo te acostumbras a ello y cuando se va lo echas de menos”Aunque lo peor de todo, es tener que correr a puerta vacía sin el calor de los fans, pero Sainz reconoce que son profesionales y sabrán sobrepasarse a esa “nueva normalidad”:“Obviamente prefiero un paisaje con gradas llenas que con gradas vacías. Es verdad que se hará raro, pero no lo vamos a sentir dentro del coche, sino fuera de él”@McLarenF1En la entrevista, salió a la palestra el posible regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, pero Carlos se muestra cauto sobre ello, aunque reconoce que la F1 es para los mejores, y el asturiano lo es:“Ahora mismo Renault no está entre los equipos competitivos, pero se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden ayudar a que Fernando tome la decisión de volver. No lo sé, se me escapa porque no he hablado con él del tema. No sé qué idea tiene o cuánto le apetece. Sé que la Fórmula 1 es para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos”Por último, el madrileño reconoció que seguirá siendo profesional hasta el último día con McLaren y que ha pedido a su equipo seguir evolucionando el coche si lo creen conveniente:“Creo que me lo van a contar todo porque les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me mantengan informado porque yo soy el primero que quiere ver a McLaren en el podio lo antes posible, y creo que sinceramente les puedo servir de ayuda igual que he servido de ayuda en el último año. Además, como creo que hemos acabado la relación o estamos acabando la relación de muy buena manera, pues creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y seguir desarrollando el coche juntos”