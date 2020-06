por GTO » 05 Junio 2020, 22:55

Si Fernando Alonso no vuelve ahora a la Fórmula 1, no lo hará nuncaAsí lo cree Juan Pablo Montoya. El piloto colombiano ha compartido parrilla en diferentes ocasiones con Fernando Alonso, tanto en la Fórmula 1 como en otras competiciones en las que el piloto asturiano ha hecho apariciones esporádicas como en las 24 horas de Daytona o las 500 millas de Indianápolis. A día de hoy, hay muchos rumores alrededor de la figura del dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, y uno que sobrevuela de manera más importante es el de su posible vuelta a la Fórmula 1 en 2021.Fernando Alonso está siendo relacionado de manera realmente importante con el asiento que ha dejado libre Daniel Ricciardo en Renault para la temporada 2021. El asturiano parece estar en negociaciones con el equipo francés y Juan Pablo Montoya habla sobre este posible movimiento, asegurando que si el asturiano quiere volver a la Fórmula 1 debe hacerlo ahora, ya que en el futuro será prácticamente imposible."El problema de volver a Renault es que regresaría a lo que tenía en McLaren, que fue el motivo que lo sacó de la F1, que él quería ganar. El único motivo para volver es porque si no lo hace ahora ya no regresará nunca, y con la esperanza que de pronto Mercedes le diera alguna cosa para el siguiente año. Pero Renault no lo va a firmar si no hay cómo. Si yo fuera Renault, iría otra vez por Hulkenberg o algo así", comenta Juan Pablo Montoya para Motorsport.