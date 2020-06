por CED » 19 Junio 2020, 23:59

Buenos recuerdos, Joselo y de El Gráfico también, donde tuve el honor que apareciera mi nombre con unas fotos que hice a una atleta argentina, en Madrid año 1978...aparecía el boxeador Hugo Corro en la portada.No me acordaba de la reina porteña en HolandaSiguiendo con el tema de Max, de verdad me extrañan sus declaraciones, porque no recuerdo antes haber leído algo parecido.En fin, creo que fue un comentario poco afortunado y que no debió darlo a conocer aunque se sienta inmensamente confiado.