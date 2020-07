por GTO » 01 Julio 2020, 21:46

CED escribió: Mercedes le da más importancia a dejar contento a Hamilton que a sus tradiciones....no lo entiendo.

En mi opinión, populismo barato, pero allá ellos con su colorido.

Solo faltaría un coche arco iris para los derechos de los gays, y un coche cobrizo por los derechos de los indígenas, y un coche pintado como un panda para contentar a los ecologistas...Y la tradicion de que los coches de mercedes sean plata, se tira a la basura por populismo.Ferrari no dejaría sus colores por nada del mundo.No es que no crea que los afroamericanos tengan todo su derecho a revindicar que la policía USA no les pisotee, pero eso no creo que tenga nada que ver con que mercedes renuncie a su tradición de ser plateados.