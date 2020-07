por GTO » 29 Junio 2020, 23:38

POLÉMICAS DECLARACIONES DEL EX JEFE DE LA F1Bernie Ecclestone, el bocazas de la Fórmula 1 que saca de sus casillas a HamiltonBernie Ecclestone fue el centro de la polémica este fin de semana por unas desafortunadas declaraciones sobre el racismo en el mundoFoto: Polémicas delcaraciones de Ecclestone que no han gustado nada a Hamilton. (Reuters)Polémicas delcaraciones de Ecclestone que no han gustado nada a Hamilton. (Reuters)Bernie Ecclestone fue el centro de la polémica este fin de semana por unas desafortunadas declaraciones en unos tiempos sensibles en el mundo, y más concretamente en Estados Unidos, a causa del racismo. "La gente debería pensar un poco. En algunos casos, los negros son más racistas que los blancos". Sus palabras levantaron una enorme polvareda y tanto la Fórmula 1 como el propio Lewis Hamilton se encargaron de condenar las palabras del expresidente del gran circo. “Son comentarios de ignorante y maleducado”, replicó el británico.Por otro lado Ecclestone se mostró en contra del derribo de estatuas de comerciantes de esclavos en Reino Unido. Lamentó el desmantelamiento de estatuas de esclavistas, un movimiento que Hamilton apoyó cuando se derribó la estatua de Edward Colston en Bristol. "Creo que necesitan comenzar a aprender en el colegio", indicó. “Es completamente estúpido derribar todas estas estatuas, deberían haberlas dejado allí. Habría que llevar a los niños a mirarlas y decirles por qué están allí y qué es lo que hicieron y por qué está mal", prosiguió para meterse en un nuevo charco, y no es la primera vez que se expresa de malas formas.Unas declaraciones que tuvieron una rápida contestación de la Fórmula 1. En un comunicado defendieron que esas palabras se desvían del camino de la unidad para combatir el racismo y la desigualdad. "En un momento en el que se necesita la unidad para combatir el racismo y la desigualdad, estamos completamente en desacuerdo con los comentarios de Bernie Ecclestone, que no tienen cabida en la Fórmula 1 o en la sociedad", reza el comunicado. Además la Fórmula 1 quiso dejar un recado final a Ecclestone recordando que no desempeña ningún papel en el gran circo desde que dejó la competición en 2017, y su título de presidente emérito, un cargo honorífico, "expiró en enero de 2020". "Estoy contento de no tener ya ningún compromiso con la Fórmula 1", respondió Ecclestone. "Al menos así no me pueden atribuir las cosas que han hecho. Han entrado de golpe en lo del racismo por lo que ha pasado en Estados Unidos", remarcó para acabar dando un último golpe. "No es mi culpa que yo sea blanco o que sea un tipo bajito. En la escuela me llamaban Titch -renacuajo, enano- y me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. La gente negra debería hacer lo mismo. Ahora de repente hablar de diversidad es moderno", sentenció en declaraciones para el Daily Mail."Comentarios de ignorante"Ecclestone también tuvo tiempo también para dar su opinión sobre Lewis Hamilton. El piloto británico ha estado muy activo en redes sociales para denunciar desde las discriminaciones raciales en el mundo hasta criticar el toreo en España. "Hamilton es un poco especial. En primer lugar, es muy talentoso como piloto, pero parece ser extremadamente talentoso también cuando se pone de pie y pronuncia discursos. Esta última campaña que está haciendo para la gente negra es maravillosa. Está haciendo un gran trabajo y es gente así, reconocible, a la que el resto escucha", declaró Ecclestone a CNN Sport. Sin embargo, no cree que vaya a aportar "nada malo o bueno a la Fórmula 1". "Simplemente hará que la gente piense que es más importante. Creo que es lo mismo para todos. La gente debería pensar un poco. En algunos casos, los negros son más racistas que los blancos", afirmó.A pesar de estas buenas palabras, el campeón del mundo se quedó con la última parte y contestó duramente a Ecclestone. "No sé dónde empezar en esta ocasión. Estoy muy triste y decepcionado de leer estos comentarios", comenzó. "Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios de ignorante y maleducado que nos demuestran cómo de lejos necesitamos llegar como sociedad para que llegue la verdadera igualdad".Uno de los objetivos de Hamilton de cara al futuro es que haya igualdad de oportunidades para todos, sin importar ninguna condición y considera que, una persona que tuvo tanto peso en la F1, haga estas declaraciones es un paso atrás en su objetivo. “Si alguien que ha manejado el deporte durante décadas tiene tal falta de comprensión de los problemas con los que nosotros los negros lidiamos cada día, ¿cómo podemos esperar que toda la gente que trabaja por debajo de él lo entienda? Esto empieza en lo más alto. Ahora, la hora del cambio ha llegado. No pararé de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte”, finalizó.Todo un bocazasMuchos han criticado a Bernie Ecclestone por su personalidad autoritaria, que se reflejaba tanto a la hora de llevar el negocio de la Fórmula 1 como en muchas de sus declaraciones. Por ejemplo Ecclestone no dudó en declarar a la revista 'Times' que "si echas un vistazo a la democracia, en la mayoría de países no ha hecho mucho bien, incluido éste (refiriéndose a Gran Bretaña)". En el mismo reportaje, el exmandamás de la F1 también soltó otra bomba: "con independencia de que Hitler fuera persuadido a hacer cosas con las que no estoy seguro que estuviera de acuerdo, él las sacaba adelante porque era capaz de liderar a un gran número de personas". A raíz de aquello, el Congreso Mundial Judío solicitó su dimisión y Ecclestone tuvo que disculparse en el periódico semita 'The Jewish Chronicle'.En 2014 ya se refirió a la maltrecha situación económica de Marussia y Caterham con un símil desafortunado. "Es como el problema de las mujeres con las tarjetas de crédito", decía. Por otro lado remarcó que nadie los echará de menos si desaparecen y por eso los comparó con el atleta Pistorius.Por otro lado, en 2005, cuando se rumoreaba que la piloto estadounidense Danica Patrick podría dar el salto a la F1, volvió a mostrar su lado más machista. "Vi a Danica y pensé que las mujeres deberían vestir de blanco, como todos los electrodomésticos". En otro caso, Ecclestone repudió a los aficionados jóvenes de la Fórmula 1 porque "no tienen dinero", mostrando su preferencia por un hombre de 70 años con mucho dinero. "Los aficionados jóvenes ven la marca Rolex. ¿Se van a comprar un reloj? No se lo pueden permitir. O como pasa con otro de nuestros patrocinadores, USB. A estos chicos les da igual la banca. No tienen suficiente dinero para poner en los malditos bancos. Prefiero a un tío de 70 años con mucho dinero", apuntó. Estas continuas declaraciones no hacen ningún favor a la F1, a pesar de tener relación ya con el gran circo. Al final de lo que callas eres el amo; de lo que dices, el esclavo. Un proverbio que deberían recordar con más frecuencia no solo la gente más influyente sino todo el mundo.