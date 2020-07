por GTO » 29 Junio 2020, 23:45

Fórmula 1Red Bull parte con ventaja gracias a la astucia de HondaF1 2020 Ha ganado potencia para su motor y lo presentará ya en AustriaHonda no se corta: quiere el título de 2020 con Red BullEn Red Bull no paran de presumir de lo fuertes que llegan al inicioNo es extraño que en Red Bull estén particularmente entusiasmados. De cara al inicio del campeonato este fin de semana en Austria, Max Verstappen y Alexander Albon tendrán un paquete aerodinámico mejorado, así como un nuevo motor en Austria. Un motor con más potencia. Y eso mismo va para Daniil Kvyat y Pierre Gasly, que pilotan para AlphaTauri. Eso se debe a que Honda pudo continuar trabajando en el desarrollo del motor al comienzo de la pandemia, mientras que otros equipos no contaban con esa posibilidad.En el Reglamento Deportivo hay una brecha que ha aprovechado el suministrador de motores japonés. Honda ha optado por aplazar el periodo de cierre forzado de la fábrica debido al COVID-19 para más adelante. "Se hará una excepción para las fábricas con sede en países donde la ley y/o los sindicatos imponen diferentes períodos de cierre. En este caso, estas fábricas pueden sustituir algunos días del período de cierre por los períodos impuestos localmente. Los fabricantes de motores afectados por esto deben hacer una declaración a la FIA para que a su personal no se le permita ir al trabajo en el país que no esté cerrado durante estos períodos", se puede leer en el Artículo 21.10 del Reglamento.Por consiguiente, Honda ha podido evolucionar su propulsor. Con la nueva especificación han mejorado tanto la potencia como la fiabilidad. No se sabe con exactitud la ganancia, pero el hecho es que han progresado como se ha revelado en el banco de pruebas.Ese paso adelante podría concederle una buena ventaja en el arranque del campeonato. Encima, el campeonato empieza en Austria con un doblete en el Red Bull Ring. En esta pista lleva dos años ganando Max Verstappen. Así las cosas, Red Bull parte como favorito para empezar el Mundial con ventaja. Sería una manera de ponerle las cosas difíciles a Mercedes, cuyo dominio en la era híbrida está siendo aplastante.