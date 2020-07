por GTO » 01 Julio 2020, 22:10

A Ferrari le sorprenden las mejoras de sus rivales para el GP de AustriaMattia Binotto explica que no ha habido tiempo para desarrollos.Después del largo parón de la Fórmula 1 a causa del coronavirus Covid-19, la Fórmula 1 se dirige hacia su primer Gran Premio de la temporada en Austria, una carrera para la que algunos equipos han anunciado importantes mejoras, unas actualizaciones que la Scuderia Ferrari no termina de entender.Ferrari está sorprendidoMercedes también estrenará mejoras en AustriaHonda dará alas a Red Bull con un nuevo motorSi recordamos las últimas noticias de los máximos rivales de Ferrari, Mercedes anunció un importante paquete de mejoras para su W11 en Austria, mientras que por parte de Red Bull las actualizaciones serán tanto en el lado del chasis como en la unidad de potencia de Honda, no así para los de Maranello que tendrán el mismo coche que en Australia.Mattia Binotto se mostró sorprendido tras el anuncio de mejoras de algunos equipos para el primer Gran Premio del año: "¿Qué puede haber de nuevo en el monplaza? Más que improbable es imposible. Vamos a ir a Austria con el mismo coche de Australia. No hubo tiempo para desarrollarnos, nos quedamos en casa detenidos por la regulación. Por lo tanto, todos pueden haber pensado y creado ideas, pero para los desarrollos hay que ir al banco o al túnel de viento"."Estamos desarrollando nuestro monoplaza, pero el de Austria será idéntico. Por otra parte, me sorprendería si algunos equipos traen grandes desarrollos a esta carrera, porque todos estábamos paralizados y eso significa que no se podía hacer nada", añadió el director de la Scuderia Ferrari en unas declaraciones para Sky Italia.Revolución Ferrari: Nuevo F1 para HungríaPor último, Mattia Binotto reconoció que el equipo de Maranello no confía mucho en sus posibilidades para las dos primeras carreras de la temporada en Austria: "Sin duda alguna será un arranque diferente a lo habitual, será muy intenso. Una vez más nos centraremos en nosotros mismos. Me imagino un comienzo de temporada difícil para nosotros, dados los resultados de las pruebas de Barcelona. Pero estamos desarrollando el coche, estamos enfocados en hacerlo bien".