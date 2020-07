por tatostrom » Ayer, 02:01

Mientras no lo confirmen las partes, no dejan de ser rumores. Y por el momento todos dicen que no es cierto.



Por otra parte si lo és, me alegraré mucho por poder volver a disfrutar de Fernando Alonso en la F1, será un aliciente más para seguir las carreras.



Y si se confirma luego saldrán los que dicen que no tiene palabra, y lo mejor es que tendrán razón... pero sinceramente es que me dá igual que tenga o deje de tener palabra, no es un político, ni un catedrático de ética, es un piloto de carreras y hoy puede decir A y mañana B.... Lo que diga o deje de decir no me vá a afectar lo más mínimo, es su vida y que él decida lo que quiera hacer con ella en cada momento, y si hace un año estaba quemado y echaba sapos por la boca lo entiendo, y si ahora tras dos años de relax le vuelve a entrar el gusanillo de la F1 también lo entenderé....