por GTO » 02 Julio 2020, 23:30

"El Racing Point no es una copia del Mercedes, es el original"Helmut Marko, asesor de Red Bull, en 'Auto motor und Sport': "No creo que Alpha Tauri alcance a McLaren. Estaré feliz si pueden atacar a Renault".Helmut Marko, asesor de Red Bull en la Fórmula 1, valora en la revista alemana ‘Auto motor und sport’ el regreso de la competición. Espera "un duelo por el título con Hamilton y Verstappen como protagonistas" y admite que en una temporada corta hay muchas incertidumbres: "Puede que McLaren haya dado con la tecla y esté más cerca de repente. En una temporada así será difícil recuperar con una sucesión de carreras". ¿Y Ferrari? "En la clasificación (de los test) no estaban ni por motor ni por chasis. Quizás por eso Vettel ha dejado de ver potencial para ganar el título".Sobre la zona media, espera que su segundo equipo, Alpha Tauri (antiguo Toro Rosso) esté cerca de Renault: "No creo que lleguen a McLaren. Pero creo que la lucha en la zona media será muy dura. Si Alpha puede atacar a Renault estaría muy contento". Ese grupo del pelotón lo puede comandar Racing Point con el RP20 que se parece sospechosamente al Mercedes de hace un año. "No es una copia, es el original", sentencia Marko, de 77 años.