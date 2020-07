por Ras » 14 Julio 2020, 16:29

Parece ser que la FIA ya inspeccionó la sede de RP y dijeron que era legal...aunque esta vez, han solicitado piezas tanto a RP y a Mercedes del W10. A ver qué sale de aquí.



Me gustaría que trasparentasen bajo qué criterio lo certifican legal, si es que es así, me explico, si un apéndice aerodinámico es igual, pero por ejemplo tiene anclajes diferentes....¿sería legal para la FIA?



La obviedad, es que ese coche es una réplica del Mercedes, y no basta decir que tienen muy buenos fotógrafos, como he oído por ahí...jaja.

