El drama de Renault se esconde en una soldadura: dos abandonos en dos carrerasRenault ha visto como su monoplaza abandonaba dos veces por la misma razón.Renault SportLa temporada del equipo Renault no ha comenzado de manera óptima, pues en las dos primeras carreras han sufrido dos abandonos causados por el mismo problema, lo que les deja en la sexta posición del campeonato de constructores.El que será equipo de Fernando Alonso en 2021 ha comenzado el año algo por debajo de lo esperado, pues a una velocidad aún algo inferior a la de Racing Point y McLaren se le une un discutible nivel de fiabilidad.Sin embargo, esta ausencia de robustez no viene dada por el motor, que años atrás ha dado muchos quebraderos de cabeza. En realidad se trata de los radiadores del sistema de refrigeración, que obligaron a Daniel Ricciardo a abandonar en la vuelta 17 en la primera carrera de la temporada e hicieron que Esteban Ocon corriera la misma suerte en la vuelta 25 este pasado domingo en la segunda cita.Inspección estérilCyril Abiteboul ha lamentado lo ocurrido, pues se trata de un problema que debería haber sido identificado y solucionado. «Otro abandono causado exactamente por el mismo problema que el fin de semana pasado. Habíamos hecho un gran esfuerzo para enviar y examinar las piezas en Enstone y devolverlas de vuelta a la pista, pero claramente hay algo que nos perdimos».«Es una pieza que obtenemos de un proveedor, es una soldadura en el radiador»El director de Renault reconoce que «este pobre nivel de fiabilidad, obviamente, no es aceptable en una parrilla que está tan apretada. La carrera también demostró que necesitamos un poco más de ritmo contra nuestros competidores directos. Daniel completó una buena carrera e hizo bien en defenderse durante tanto tiempo», lamenta.Con sólo 8 puntos en dos carreras, por los 39 de McLaren o los 22 de Racing Point, Renault siente decepción, aunque el rendimiento del coche le hace ser optimista a Abiteboul. «En general, el sentimiento predominante es de decepción. Sin embargo, no debemos olvidarnos del hecho de que hemos mejorado enormemente en este circuito en comparación con años anteriores. El coche ha dado grandes pasos hacia adelante, pero también lo han hecho los otros equipos».La soldaduraMarcin Budkowski, director ejecutivo del equipo francés, dio más detalles sobre el problema, admitiendo la gran frustración que el mismo está causando. «Es extremadamente frustrante y extremadamente decepcionante. Es una pieza que obtenemos de un proveedor, es una soldadura en el radiador. Hemos inspeccionado todas las soldaduras y no hemos encontrado ningún problema. Pero tuvimos exactamente el mismo problema».«Utilizamos los mismos radiadores en los test de pretemporada de Barcelona ​​y no tuvimos ningún problema», señala Budkowski. «Ya sea el tipo de ciclo de trabajo térmico del circuito, ya sean los famosos pianos de Spielberg, hay algo que no entendimos o que no logramos detectar».Ricciardo abandonó en la primera carrera y en la segunda le tocó a Ocon.Así las cosas, Renault volverá a enviar los radiadores a su sede de Enstone, para realizar una nueva inspección con rayos X en busca de fisuras o soldaduras defectuosas. De igual modo, las mismas se reforzarán de cara al Gran Premio de Hungría de esta misma semana.«Vamos a tomar medidas de contención más fuertes para la próxima carrera, pero estamos extremadamente decepcionados por haber tenido el mismo problema dos veces y por perder dos oportunidades de anotar puntos con cada piloto», lamenta Budkowski. «Así que vamos a analizarlo a fondo de nuevo, todos los radiadores irán de regreso a Enstone para ser revisados».«No podemos hacer nuevos, así que tendremos que hacer lo que llamamos contención en los existentes. Tendremos que agregar algo de material e intentar reforzar la soldadura, que sea menos propensa a romperse o tener fugas. Así que no va a ser bonito, pero espero que sea lo suficientemente bueno para una carrera y tendremos algo más robusto en el futuro», concluye.