por GTO » 14 Julio 2020, 14:08

Los errores de Pérez que enmascaran el verdadero potencial de Racing PointEl piloto mexicano suma dos sextos puestos bajo la sombra de errores no forzados.Y Racing Point desató todo su potencial. El RP20 dio muestra en el Red Bull Ring de lo que es capaz, amenazando con ser la tónica general a lo largo de la temporada. A los mandos de los vehículos rosa, dos pilotos; Sergio Pérez, que encarrilla su décima temporada en Fórmula 1, y Lance Stroll, hijo del adinerado dueño del equipo y que nunca ha logrado zafarse de las dudas que cuestionan su talento. No es de extrañar que recaiga sobre el primero la responsabilidad de lograr los resultados.Renault protesta ante la FIA contra Racing PointRacing Point, enfadada con la queja de RenaultEl RP20 se ha mostrado como un gran coche de carreras. O de carrera, mejor dicho, pues en clasificación sus pilotos no han mostrado el mismo potencial que durante los domingos. En la primera cita, se vio superado por un McLaren, y sobre agua, con Pérez, ni tan siquiera logró entrar en Q2, pero poco importa eso con la velocidad pura que mostró el Racing Point vuelta a vuelta.VIDEO PLAYLISTRed Bull, de test con el RB16 en SilverstoneReproducción VídeoEn el llamado Gran Premio de Austria, primera cita de la temporada, Pérez atesoró durante buena parte de la carrera la posición del podio. De hecho, no fue superado por Charles Leclerc hasta que apenas faltaba cinco vueltas, cuando la estrategia de neumáticos jugó en su contra. Una decisión arriesgada que no funcionó, pero que pudo haber salido muy bien. En ese sentido, poco que achacarle al piloto, menos cuando en el pasado le ha dado tan buenos frutos.Más difícilmente excusable resulta que un piloto de su veteranía incurra en un error como exceder la velocidad máxima cuando todos los pilotos están pasando por el pit lane tras el coche de seguridad. Con cinco segundos de sanción sobre su espalda, pocos alicientes para tratar de defender la posición con Sainz, conformándose con el sexto lugar.En Estiria, Pérez se marcó una de esas remontadas memorables que se recuerdan por años, de las que suceden cuando piloto y monoplaza entran en sintonía, y dejando en pequeñez los adelantamientos de Stroll. Checo parecía disparado a luchar por la cuarta posición, de tú a tú con un Red Bull.Pero entonces, de nuevo, un error. Un exceso de optimismo que pudo haber terminado muy mal para Pérez y Albon, pero que se solventó con daños en el alerón delantero del RP20. A pesar del riesgo de desprendimiento, la misma FIA que abroncó a Leclerc por rodar así, no hizo nada al respecto, si bien eso merece capítulo aparte.De nuevo, sexta posiciónLa carrera se hizo larga para el mexicano, que pasó de soñar con batir a un Red Bull por la cuarta posición, a verse superado por Norris en la última vuelta, y dando gracias, pues por solo dos décimas de segundo no perdió posición con Lance Stroll y Daniel Ricciardo, lo que hubiera ensombrecido la remontada que le valió para ser seleccionado por los aficionados como piloto del día.Dos sextos puestos que mejoran con creces los resultados de Racing Point de las últimas temporadas, pero que dejan un sabor agridulce, pues ambos podrían haber sido mejores, y se vieron trastocados por errores que parecían evitables y que no esperas en un piloto de tal veteranía. Ahora, que se prepare la parrilla cuando Racing Point y Pérez pulan estos detalles.