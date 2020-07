por GTO » 22 Julio 2020, 23:54

¿Peligra el Gran Premio de España previsto para el próximo 16 de agosto?Los últimos rebrotes registrados en Cataluña han levantado las alarmas.Después de modificar la fecha inicial del Gran Premio de España debido al impacto del coronavirus a principio de año, la Fórmula 1 y los promotores del Circuito de Barcelona - Catalunya decidieron que este evento se disputaría el próximo 16 de agosto, pero ahora, a falta de menos de un mes, parece que la carrera está en peligro.Peligra el Gran Premio de España de Fórmula 1Calendario F1 2020Si recordamos la fecha en la que la máxima categoría del automovilismo oficializó las primeras ocho carreras de la temporada, concretamente a principios del mes de junio, parecía que la situación con el coronavirus en España había conseguido entrar en unos parámetros estables que permitían que el Gran Premio de España pudiese llevarse a cabo sin ningún problema grave.Pero ahora, un mes y medio después, la situación parece haber empeorado muchísimo y según los últimos datos, sobre todo los recogidos en Cataluña (comunidad en la que se debe disputar este Gran Premio) han hecho saltar todas las alarmas de la Fórmula 1, aunque de momento todo sigue según lo previsto.Reproducción VídeoSi tenemos en cuenta los datos facilitados por el Gobierno de España en el día de hoy, el número de nuevos casos en Cataluña ha sido de 721, una cifra más que alarmante que en estos momentos ha puesto en peligro al Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona - Catalunya de cara al próximo 16 de agosto.This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.La Fórmula 1 ya tendría su "Plan B"Según han confirmado desde el portal alemán de Auto Motor und Sport (AMuS), al parecer la máxima categoría del automovilismo ya estaría trabajando en una posible solución si llegados a ese momento el Gran Premio de España no puede disputarse con normalidad.En estos momentos, celebrar un tercer Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone parece ser la opción más viable, aunque no se descartan otras opciones. La segunda posible solución que en estos momentos estudian los máximos responsables de la Fórmula 1 es la de reemplazar al Circuito de Barcelona - Catalunya por un GP de Alemania celebrado en Hockenheim, aunque esto demandaría de una mayor exigencia a todo el personal de la categoría.Los organizadores del GP de España tranquilizan a los aficionadosSegún han reportado desde Autosport, las propias fuentes del Circuito de Barcelona - Catalunya mantienen la calma: "De momento seguimos adelante con el plan, todo va según lo previsto, porque hemos visto el protocolo de la Fórmula 1 funciona y es muy estricto, pero evidentemente no son buenas noticias los rebrotes en esta zona".