Maldita hemeroteca: Cuando Hamilton afirmaba que las victorias de Vettel aburrían a la F1Hubo un tiempo en el que el británico no tenía tapujos en afirmar que el dominio era perjudicial para los aficionados.El seis de octubre de 2013, Sebastian Vettel cruzaba línea de meta en primera posición en el que a la postre sería el último Gran Premio de Corea de Fórmula 1. Carrera aplastante que supuso un hecho que solo había ocurrido dos veces antes en la historia, siendo el precedente en el año 1963; Vettel marcaba el que hasta la fecha es un último Grand Chelem, pero que llegaba de forma consecutiva, tras lograrlo también en Singapur.Vettel, rumbo a su cuarto mundialLa parrilla miraba con desgana a una Red Bull que si bien a principio de temporada pareció más vulnerable, acabo siendo un rodillo, con nueve victorias consecutivas hasta finalizar el año. Lewis Hamilton se había mostrado motivado durante todo el fin de semana, fuerte en libres, y no muy lejos de los monoplazas de la bebida energética en clasificación, pero llegada la carrera, vio como todos sus intentos por acercarse al liderato eran estériles.Entonces Hamilton no dudo en destacar lo negativo que suponía que un piloto dominase la Fórmula 1, ya que Vettel iba camino de su cuarto título consecutivo, comparándola con la época de dominio de Schumacher en Ferrari. “Lo siento por los aficionados, porque me acuerdo de la época en la que ganaba Michael Schumacher. Me levantaba por la mañana, veía la salida, y me volvía a dormir. Me despertaba de nuevo cuando ya había acabado porque ya sabía que iba a pasar.”, afirmó el de Mercedes.Reproducción VídeoEso sí, el británico apenas tardó unos días en matizar sus palabras, algo muy habitual en su persona años atrás, usando las redes sociales para afirmar que “¡Seb es un gran campeón! No solo es, es una gran persona, divertida y humilde. ¡Se merece todo el éxito que está teniendo!" Y es que Hamilton siempre ha destacado por intentar quedar bien con todo el mundo. O simplemente ya le avisaron desde Mercedes de los buenos presentimientos que había con el nuevo monoplaza en el que el fabricante alemán llevaba mucho tiempo trabajando.Hamilton matiza sus palabras123 Grandes Premios se han disputado desde aquella temporada 2013, tantas veces señalada como aburrida, periodo en el que Lewis Hamilton ha logrado 64 victorias, más de la mitad, y cinco títulos de campeón del mundo, hinchando sus estadísticas hasta lo impensable.Eso sí, mérito de no haber generado ni una ínfima parte del revuelo que había cuando dominaba Ferrari o Red Bull, una época donde se tendía a legislar en contra del vehículo ganador, algo, que por lo que sea, se ha perdido.