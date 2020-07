por GTO » 23 Julio 2020, 15:55

Wolff: "Las críticas de Ferrari al reglamento son gilipolleces"El jefe de Mercedes fue muy duro con la escudería italiana tras unas declaraciones de Binotto en las que achacaba a la complejidad de las reglas su bajón de rendimiento.Wolff: "Las críticas de Ferrari al reglamento son gilipolleces"Tres victorias, tres poles, 121 puntos y líderes del Mundial de pilotos y constructores. El inicio apabullante de Mercedes está haciendo mella en sus rivales, especialmente en Ferrari. La Scuderia ha perdido alrededor de un segundo respecto al año pasado y ve como sus pilotos luchan en la zona media por un lugar en los puntos. Mattia Binotto achacó a la complejidad de las reglas en las unidades de potencia este bajón de rendimiento. Estas declaraciones no han gustado a Toto Wolff, que las ha calificado de "gilipolleces".El jefe de Mercedes, en un tono muy duro, criticó a Ferrari por sus ataques al reglamento: "Es otra historia de mierda, directivas técnicas… Hubo aclaraciones en Austin de lo que está permitido hacer o no. Eran cosas importantes, pero de ninguna manera fue algo sorprendente, porque si se cumple con las reglas todo está claro", reflexionó el alemán en palabras recogidas por el portal Inside Racing.Red Bull prometía dar guerra en este comienzo de temporada. Helmut Marko aseguró que este año ya no tendrían excusas y Verstappen afirmó que estaría en la lucha por el Mundial desde el principio. La vuelta al asfalto no ha hecho sino reafirmar a Mercedes, ampliando la brecha existente entre las fechas plateadas y sus rivales. Para Wolff, es irónico que la presión previa de Ferrari y Red Bull hayan provocado el resultado contrario al previsto"Creo que la ironía de esta historia es que algunos de nuestros rivales nos empujaron a niveles absolutamente nuevos. El año pasado casi nos agotamos al desarrollar e innovar de manera que fuéramos competitivos en la pista y en eso estamos", aseveró el teutón. "Creo que dimos un cambio sustancial en el rendimiento de 2019 a 2020 porque necesitábamos hacerlo el año pasado y eso es un poco irónico para mí", dijo Wolff para terminar.