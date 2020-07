por GTO » Ayer, 22:23

La norma de la polémica: ¿Es o no es Mundial de Fórmula 1?La FIA sigue sin aclarar el tema.Más de cuatro meses después, sigue dando de qué hablar. En la época más dura del confinamiento, cuando llegaron las cancelaciones en cadena, se temió por la celebración del Mundial de Fórmula 1. Y fue precisamente el 15 de marzo cuando en esta misma web se publicó la noticia que hablaba del mínimo de carreras que necesita el mundial para ser considerado como válido.Mínimo de ocho carreras¿Cuántas carreras necesita la F1 en 2020?La norma es clara y diáfana, al menos hasta que sea modificada con el próximo reglamento. El Mundial de Fórmula 1 tendrá un máximo de 22 carreras y un mínimo de 8. Con los nuevos cambios de Liberty Media, el máximo aumentará hasta un total de 25 citas, estando por ver si se modifica el mínimo o se mantiene en esta cifra.En este apartado del reglamento, es la única restricción que se menciona. El número, sin entrar a considerar nada más, obviando incluso por menores como el hecho de qué hacer si se tiene que cancelar una cita a mitad, justo antes de empezar, o si la carrera no llega al mínimo para el reparto de puntos. Y ahí es precisamente donde nace el debate.El artículo 2.4.3 del Código deportivo internacional de la FIA, habla de los requisitos para usar la palabra o categoría “Mundial” y donde se registra la mayor polémica; el hecho de necesitar celebrar eventos en tres continentes distintos durante una misma temporada.Sin embargo, el título de Mundial se pide y se otorga con anterioridad, nunca con posterioridad, cumpliéndose los requisitos establecidos en el momento de la petición, y no contemplando qué puede ocurrir si finalmente no se pueden llevar a cabo las citas en los tres continentes, como sí ocurre con el mínimo de ocho carreras.Por último, no hay que olvidar que hablamos de la FIA, por lo que obviamente la gran mayoría de sus normas incluyen un anexo que invalida la norma, si la FIA lo considera oportuno, como ocurre con el apéndice 2.4.3.c, donde precisamente señala que la FIA puede de forma excepcional otorgar el apellido Mundial a una serie, si esta puede demostrar un uso prolongado del mismo, como es obviamente el caso de la F1.Con estos datos en la mano, resulta difícil defender que el actual calendario, con base en Europa y presumiblemente alguna cita en el Golfo Pérsico, no vaya a ser considerado Mundial, motivo por el que Liberty Media ya contestó el pasado junio preguntado por esto mismo, que ellos no entendían que hubiera esa necesidad de celebrar citas en tres continentes, al tiempo que la FIA guardaba silencio.Concepto de Mundial prostituidoNo obstante, el concepto de Mundial se ha ido amoldando y ablandando según la conveniencia del guion, removiendo incluso sus cimientos. Ya en el pasado se eliminó la necesidad de tener varios suministradores de neumáticos, e incluso más recientemente se ha eliminado la de diferentes fabricantes de chasis, para así poder dar este estatus a uno de los niños mimados de la FIA, el campeonato de Fórmula E. E incluso se otorgó directamente la categoría “del mundo” a la carrera de GT y Fórmula 3 celebradas en Macao.