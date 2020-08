por GTO » 04 Agosto 2020, 15:57

GROSJEAN: “NO ME ARREPIENTO DE MI MANERA DE CONDUCIR. SI VERSTAPPEN PUEDE HACERLO, YO TAMBIÉN”El francés estuvo a punto de recibir una penalización tras sus maniobras defensivasTras todo lo acontecido en las vueltas finales del GP de Gran Bretaña, las acciones de Romain Grosjean quedaron un poco en segundo plano. Pero ayer el francés se libró de ver una bandera negra o de una sanción post carrera.El francés fue el único piloto que decidió no cambiar gomas tras las dos salidas de Safety Car. Este hecho provoco que durante muchas vueltas, estuviera en una posición que no era la suya real. Rodeado de coches más rápidos, que como era lógico lo querían pasar lo antes posible para no ver arruinada su carrera.El de Haas y como es lógico, intento defenderse lo máximo posible. El problema es que realizo algunas maniobras realmente peligrosas.La primera fue con el Carlos Sainz. En el momento que es español intentaba adelantarle, Grosjean realizo un cambio de trayectoria en plena frenada, lo que estuvo a punto de provocar un accidente. Debido a esto, los comisarios decidieron enseñarle la bandera blanca y negra por conducción temeraria. Esto viene a ser una especie de advertencia, de que a la próxima te vas fuera.@HaasF1TeamCuando le llegó el turno a Lando Noris, el francés volvió a realizar un amago, aunque a decir verdad, en esta ocasión fue mínimo. Pero poco después fue Daniel Ricciardo, el que volvió a ver como en el momento que le adelantaba, Grosjean volvía a realizar el cambio de trayectoria en frenada. Lo normal era haberle enseñado la bandera negra, pero a saber porque razón, los comisarios decidieron investigar el segundo incidente después de la carrera. Por lo cual le aplicaron una amonestación por un movimiento “potencialmente peligroso” en la curva 6.Total, que las dos maniobras peligrosas quedaron impunes. Algo difícil de entender, al menos para mí, tras haberle mostrado en la primera la bandera blanca y negra.Pero por lo que parece, todo esto to hará cambiar la manera de conducir de Romain. Además asegura que sus acciones no son punibles:“Creo que hace uno años, y tras unos movimientos defensivos de Verstappen, quisimos poner una regla por la que no te pudieras mover en frenada, pero diría que finalmente no se introdujo en el reglamento”.El francés asegura que no se arrepiente y cree que dejo la distancia suficiente:“Es cierto que hoy fui al límite, me dieron un aviso, pero no me lamento de nada. Siempre intento hacerlo lo mejor que puedo. Creo que en ambos casos me moví un poco tarde, pero siempre dejé un coche de distancia entre medias.Quieren aclarar el hecho de que no podamos movernos tan tarde, y estoy de acuerdo, pero no hay ninguna regla y Verstappen lo hace habitualmente. ¿Por qué yo no puedo aprovecharme de ello? No siempre rodamos sexto o séptimo en carrera, y tuve que dar todo lo que tenía para defenderme”.¿Pensáis que Romain tiene razón?, yo creo que es sancionable, pero como bien dice el, para todos.