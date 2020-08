por GTO » 04 Agosto 2020, 17:00

Ferrari se suma a las quejas por Racing PointFÓRMULA 1MOTORFERRARI SE SUMA A LAS QUEJAS POR RACING POINTLos de Maranello piden una aclaración a la FIAEn las últimas horas, hemos conocido que es muy posible que el próximo miércoles sepamos la resolución, a la protesta que el equipo Renault ha presentado en las últimas tres carreras sobre el RP20 de Racing Point.A estas alturas creo que no hace falta entrar en más detalles. Los franceses se quejan ante la gran similitud de algunos elementos del RP20 con el monoplaza de Mercedes de 2019. Más en concreto sobre la legalidad de los conductos de refrigeración del sistema de frenos.Hace unos días, ya supimos que McLaren también había presentado a la FIA una aclaración. Pues ahora acabamos de conocer que al menos un tercer equipo se ha unido a la fiesta. Además uno, que por el momento parecía algo distante sobre todo este asunto.Hoy hemos sabido que Ferrari también ha solicitado una aclaración a la FIA. Los de Maranello señalan el Apéndice 6 del Reglamento Deportivo de la F1, que establece que un equipo solo puede usar las partes enumeradas que ha diseñado por sí mismo:Un competidor, con respecto a las Partes listadas que se usarán en sus autos en la Fórmula 1, solo usará las Partes listadas que estén diseñadas por él.La obligación de diseñar y usar las piezas enumeradas no impedirá que un competidor externalice el diseño y / o la fabricación de las piezas enumeradas a un tercero (incluido un Asociado de dicho competidor) siempre que:a) conserve el derecho exclusivo a use las Partes enumeradas en la Fórmula 1 siempre que compita en la Fórmula 1.b) En el caso de la Subcontratación de fabricación, dicho tercero no será un competidor.c) En el caso de la subcontratación del diseño, dicho tercero no será un competidor o una parte que, directa o indirectamente, diseñe piezas listadas para ningún competidor.Racing Point se defiende asegurando que estas piezas se podían comprar a otro equipo en 2019, cosa que no será posible en 2020 por reglamento. Pero se sospecha que podría haber aplicado lo que se denomina ” ingeniería inversa”, para así fabricar en el seno del equipo la misma pieza que no podría comprar este año.Con esta aclaración, Ferrari no busca la exclusión de Racing Point, como si podría ser el caso de Renault. En este caso, el fallo del miércoles sobre el caso de Renault / Racing Point tiene una gran implicación también en los acuerdos comerciales revisados ​​de la F1 con los equipos.McLaren, Ferrari y otros argumentan que el modelo Racing Point es efectivamente el de un automóvil de cliente, pero por la puerta de atrás. Y si se permiten los automóviles de los clientes, entonces todo el acuerdo comercial, que se dice que está cerca de ser firmado, tendría que ser revisado.