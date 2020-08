por GTO » Hoy, 15:33

CED escribió: GTO escribió: Listo Sir Williams.



Las ratas son las primeras en abandonar el barco.





Empresa de inversión americana ¿de que me suena esto...?



Y ya pensando en voz alta, ¿firman al día siguiente de que se cierra el nuevo pacto de la concordia? ¿casualidad o condición? Listo Sir Williams.Las ratas son las primeras en abandonar el barco.Empresa de inversión americana ¿de que me suena esto...?Y ya pensando en voz alta, ¿firman al día siguiente de que se cierra el nuevo pacto de la concordia? ¿casualidad o condición?





¿GTO, porqué lo de ratas?

Pienso que Frank Williams ha hecho lo que buenamente ha podido poque su equipo no se hunda y la venta a estas alturas puede ser la única solución.

En sus comienzos, Williams era considerado un gran negociador de auspicios para poder correr y en una de esas negociaciones consiguió ese sponsor árabe que fue el comienzo de un gran equipo,

Luego al ganar Clay Regazzoni ese primer Gran Premio, los triunfos siguieron llegando y fue en algunos años el equipo a batir y puede ser que en algún momento ciertos humos en la cabeza de Frank lo hiciera sobrevalorarse, pero una vida entregada a la actividad de la F1 con éxitos y de lo otro, creo que no merece el calificativo de " rata".



Por otra parte, puede ser su forma de permanecer cerca de la F1, actividad que nunca abandonó, ni con su gran accidente que lo dejó en silla de ruedas.



Saludos ¿GTO, porqué lo de ratas?Pienso que Frank Williams ha hecho lo que buenamente ha podido poque su equipo no se hunda y la venta a estas alturas puede ser la única solución.En sus comienzos, Williams era considerado un gran negociador de auspicios para poder correr y en una de esas negociaciones consiguió ese sponsor árabe que fue el comienzo de un gran equipo,Luego al ganar Clay Regazzoni ese primer Gran Premio, los triunfos siguieron llegando y fue en algunos años el equipo a batir y puede ser que en algún momento ciertos humos en la cabeza de Frank lo hiciera sobrevalorarse, pero una vida entregada a la actividad de la F1 con éxitos y de lo otro, creo que no merece el calificativo de " rata".Por otra parte, puede ser su forma de permanecer cerca de la F1, actividad que nunca abandonó, ni con su gran accidente que lo dejó en silla de ruedas.Saludos

Es una frase hecha, se refiere a que estos animales salen de sus escondites los primeros, cuando un barco empieza a hacer aguas.Fran Willians tiene todos mis respetos, el lo ha intentado todo, pero esta F1 no esta echa para equipos pequeños e independientes. No se puede decir que Williams no lo haya intentado desde 2014.Normal que al final, haya tirado la toalla y vendido el equipo, seguramente la empresa de capital que lo compra, mantendrá el nombre, por que vale dinero, pero los nuevos no mantendrán el equipo por pasión por las carreras, vienen a ganar dinero.