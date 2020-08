por CED » Hoy, 00:49

Dejemos los euros de lado y....bien que Vettel se vaya a otra parte, pues Ferrari no parece que disponga de un coche apto para un torneo reñido.

Entonces, ¿qué hacer en Ferrari?

¿Esperar a que tengan un cochazo?



¿Que pensará Sainz, aparte del honor de ser fichado por Ferrari? me imagino que no estará muy tranquilo al ver los resultados este año de su equipo del 2021.



El tema con Vettel lo veo de otra forma. ¿Quien realmente valora al piloto alemán, hoy? Ferrari decididamente no.



¿Alguno otro?



Bueno, tal vez es cuestión de euros, que nunca se deben dejar de lado.



Racing Point dejaría ir a Pérez, si probablemente, además que lo viste mucho un Campeón de 4 torneos y seguramente niño Stroll puede aprender más de Sebastien que de Checo.

Williams, claro, puede ser también si llega a tener un buen coche, interés mutuo, pero no parece muy posble.

Red Bull...hhmmmm... si, ¿porqué no una vuelta a casa?



¿Alguien más?

...

...



¿y Vettel donde va a querer ir? Seguro a Mercedes, pero Lewis no parece ser de esa misma idea.



parece difícil.