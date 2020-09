por Ras » 01 Septiembre 2020, 11:48

Hamilton pide un compañero más competitivo… para Verstappen

De las siete carreras, Hamilton ha finalizado por delante de su compañero en seis ocasiones. Incluso en clasificación, donde Bottas acostumbra a incordiar a Lewis, la balanza se decanta hacia el británico con un 5-2.



Con estos resultados en la mano parece sencillo sentenciar que Hamilton está siendo muy superior a Bottas. Y más allá del frío dato, analizadas las carreras, las ocasiones en las que Valtteri ha podido molestar o tan solo presionar a Hamilton, brillan por su ausencia. Por algo está Max Verstappen segundo en la clasificación de pilotos y no el finlandés.



Tampoco extraña que en este contexto, Hamilton sea preguntado por la falta de lucha en cabeza de carrera, con una sorprendente respuesta del británico, que culpabilizó a Red Bull, ya que si Verstappen no tiene un compañero a la altura, siempre está solo y pierden ciertos factores como la división de estrategias.



“Red Bull tiene muy buen coche. La gente lo infravalora, pero es un coche muy muy fuerte. Max hace un gran trabajo con él. Desafortunadamente, los dos pilotos no están ahí, como ocurre con Valtteri y conmigo. Eso les dificulta las cosas.”, afirmó Lewis Hamilton



“Lo viví hace años en McLaren, cuando siempre estaba arriba y no tenía un compañero de equipo arropándome. Así tampoco obtienes puntos en constructores y no puedes jugar con las estrategias de carrera. Es lo que hay, está ahí solo”, concluyó el británico.