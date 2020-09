por GTO » 03 Septiembre 2020, 21:43

Flavio Briatore, hospitalizado por Covid tras el foco de 70 positivos en su club BillionaireEL MUNDOEl exclusivo club de Porto Cervo había cerrado el pasado 17 de agosto, en medio de un enfrentamiento entre el ex director del equipo Renault y el alcalde de la localidad de ArzachenaFlavio Briatore, hospitalizado por Covid tras el foco de 70 positivos en su club Billionaire EL MUNDO (Vídeo) // EFE (Foto)Directo. Coronavirus España hoy, noticias de última horaFlavio Briatore se encuentra ingresado desde el lunes 25 de agosto en el hospital San Raffale de Milán tras infectarse por coronavirus. Según informa el Corriere della Sera, este martes se le están realizando nuevas pruebas y por el momento no está en cuidados intensivos.El contagio del empresario, cuyo estado es grave según algunas fuentes, llega tras la polémica de los 70 casos positivos de Covid que se registraron en el club Billionarie de Porto Cervo, un exclusivo local nocturno propiedad de Briatore en la costa Esmeralda de Cerdeña.Según informa el diario "L'Unione Sarda-", en la noche del lunes se confirmaron 52 positivos más entre los empleados tras conocerse los resultados de las pruebas de detección efectuadas los últimos días.El Billionaire había cerrado el pasado 17 de agosto, en medio de un enfrentamiento entre el ex director del equipo Renault de Fórmula 1 y el alcalde de la localidad de Arzachena, que había emitido varias órdenes restrictivas en la lucha contra el coronavirus, entre ellas el cese de la música a medianoche para impedir el baile.Briatore, muy crítico contra estas restricciones, decidió entonces cerrar, acusando a las autoridades de querer convertir al ocio nocturno en el "chivo expiatorio" de la pandemia de Covid.Casi al mismo tiempo, se informó de que en este club de Porto Cervo un empleado había dado positivo. Poco después la cifra aumentaba a once, mientras los más de 50 empleados del local se ponían en autoislamiento en sus domicilios.La discoteca-restaurante Billionaire en Porto Cervo fue abierta en 1998 por Briatore y es uno de los lugares favoritos de millonarios, futbolistas y de la jet set. El Billionaire Club tiene sucursales en Montecarlo, Dubai y Marbella.El pasado 15 de agosto, Briatore, de 70 años, participó en un partido de fútbol en el hotel Cala di Volpe con otros personajes famosos, entre los que se encontraba Sinisa Mihajlovic, exjugador y actualmente entrenador, que también había dado positivo por Covid hace unas semanas.