Fernando Alonso ya habla como piloto de Alpine. El asturiano no correrá con Renault en su regreso a la F1, sino que lo hará bajo el nombre y los colores de este nuevo equipo.Fernando AlonsoFernando Alonso ya sabe que no será piloto del Renault F1 Team en su regreso al 'Gran Circo'. El asturiano se vestirá con los colores del nuevo equipo Alpine, que será el nuevo nombre con el que los franceses compitan en la Fórmula 1.Su reacción en redes sociales no se ha hecho esperar, y según parece está bastante contento con la idea de competir bajo el nombre de Alpine en su vuelta a la F1."Qué gran forma de despertarse un domingo", escribió en su Twitter con la imagen del coche y de los nuevos colores: el blanco, el rojo y el azul de la bandera francesa. Además, añadió un 'emoji' de un corazón azul.Es sin duda la noticia del día dentro del mundo de la Fórmula 1. El equipo Renault será 'historia' en cuando a nombre se refiere y Alpine tomará el relevo del equipo francés, dejando de lado el mítico color amarillo que ha acompañado a los galos salvo cuando había patrocinios de por medio.ALpine representa la marca más competitiva de Renault, siendo eso sí esta la primera vez que tomen ese nombre para competir en la Fórmula 1.En otras categorías, como en Le Mans y en el Mundial de rallies, sí lo han hecho, logrando alguna que otra victoria que quieren obtener también en el 'Gran Circo'.No habrá más cambios que el del nombre. Sus sedes seguirán estando en Enstone y en Viry, y mantendrán el Renault por el uso de los motores híbridos franceses que tan bien están funcionando en este 2020.El próximo año, en sus filas estarán Fernando Alonso y Esteban Ocon, que pasarán a la historia como los dos primeros pilotos de Alpine en la Fórmula 1.