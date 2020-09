por GTO » 10 Septiembre 2020, 15:38

Pues me alegro bastante que o perdamos a Vettel, aunque no esta en su mejor versión, es obvio que en ferrari le están puteando y el no esta por la labor.



Que se fuera otro campeón del mundo de la f1 pues no era una buena idea. Lo que no entiendo es como papi Stroll le pone a un tiburón como Vettel a su hijo.

Y por fin, podremos ver hasta donde pueden dar de si de verdad los mercedes Rosa.



Es una pena que Perez se queda fuera y sin vistas a otro equipo, la verdad es que Checo me cae bien, pero no se ha consagrado como un gran piloto, en los 10 años que esta por aquí, en lo único que ha descastado es en saber conservar muy bien las gomas. no ha despuntado especialmente y ademas este año va fatal con un buen coche.



Los power point han estado muy inteligentes con este movimiento.