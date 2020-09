por GTO » 11 Septiembre 2020, 21:15

Pérez y su salida de Racing Point: "Me llamaron ayer, no lo esperaba"Comparte que hace sólo unas horas que conoció que no seguiría en el equipoApunta a encontrar un proyecto de dos años; si no, explorará otras categoríasPérez y su salida de Racing Point: "Me llamaron ayer, no lo esperaba" - SoyMotor.comSergio Pérez asegura que se enteró de su salida de Racing Point ayer cuando le llamó Lawrence Stroll para decirle que habían decidido prescindir de él para 2021.El mexicano comparte que en las últimas semanas tenía la impresión de que Racing Point quería contar con él en el futuro. Sin embargo, según explica, todo cambió ayer cuando recibió una llamada de Lawrence Stroll."Me dio la impresión de que el equipo quería retenerme. Hubo algunas conversaciones entre bastidores, pero no voy a profundizar en eso. Me lo dijeron ayer", ha comentado Pérez, según publica el portal web de Países Bajos Formule 1."No me lo esperaba. Recibí la confirmación ayer. Nadie me había dicho nada, pero lo veía venir. No obstante, está bien, llevo siete años en el equipo", ha agregado."Ahora tenemos que centrarnos en las carreras que aún tenemos por delante, tenemos que hacer que todos estemos orgullosos", ha añadido Pérez.Como señaló ayer, 'Checo' no cuenta con un plan B por lo tarde que supo de su salida del conjunto. No obstante, asegura que luchará para quedarse en Fórmula 1 si encuentra un proyecto de al menos dos años que le convenza. Si no, estudiará irse a otras categorías."Todo supone una opción. Mi objetivo es quedarme en la Fórmula 1. Soy joven y tengo hambre, pero debe ser el coche correcto y también debe ser un proyecto a largo plazo. No espero hacer un anuncio pronto. Primero tengo que estudiarlo todo y si no encuentro nada en la Fórmula 1, buscaré en otras categorías", ha asegurado."Me gustaría quedarme en la Fórmula 1. Me gustaría firmar un contrato de dos años en algún lugar para poder tener una temporada sólida en 2022 cuando lleguen las reglas nuevas. Una vez que estás fuera de la Fórmula 1, es difícil volver a entrar", ha indicado.Si echa la vista atrás, Pérez admite que de lo que más orgulloso está no es de haber conseguido podios ni grandes resultados, sino de haber sido clave en el proceso de venta de Force India, que salvó muchos puestos de trabajo."Hemos subido a tantos podios con coches que en realidad no podían llegar al podio. Pero lo más destacado para mí fue salvar al equipo y salvar tantos puestos de trabajo", ha insistido Pérez para terminar.