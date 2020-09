por GTO » Ayer, 23:25

Un amago de tragedia resuelto por la FIA con un 'warning' para 12 pilotos



Los comisarios avisan a Kvyat, Sainz, Albon, Stroll, Pérez, Norris, Ocon, Ricciardo, Latifi, Russell, Magnussen y Giovinazzi por el estremecedor accidente múltiple en la recta de meta de Mugello.



Mundial 2020. Hamilton, con 55 puntos de ventaja

Carlos Sainz. "Una sanción que no se la deseo a nadie"

La escena trajo a la memoria aquel infausto 30 de agosto de 1998 en Spa, cuando una colisión múltiple bajo la lluvia dejó fuera de combate a siete coches de una sola tacada. Aquel GP de Bélgica registró la salida más caótica de la historia reciente de la F1, con ruedas y todo tipo de piezas volando por los aires. Ayer, en plena recta de meta de Mugello, uno de los circuitos de la vieja escuela que tanto parecían ilusionar a los pilotos, cuatro monoplazas quedaron hechos añicos en el peor accidente múltiple de este siglo. Un cúmulo de fatalidades que estuvo a punto de desencadenar una verdadera tragedia.



Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen y Nicholas Latifi se vieron envueltos en una terrible montonera de la que milagrosamente salieron sin daños físicos. «Ha sido una sensación que no se la deseo a nadie, porque fue a una velocidad muy alta. Es una situación muy peligrosa que no se debería repetir», comentó el español nada más salir del coche. ¿A qué se refería exactamente Carlos? ¿Qué es lo que tiene que evitar de nuevo la F1?



La cadena de errores fue tan peligrosa porque, en el momento del impacto, la velocidad de los coches siniestrados rondaba los 280 km/h. El principal responsable fue Michael Masi, director de carrera, con una decisión muy apresurada. Avisó tarde al coche de seguridad, que tardó demasiado en anunciar su retirada de la pista. El safety car apagaba sus luces en la última curva y la lentitud de Valtteri Bottas, líder en ese momento, comprímía en exceso los espacios en la mitad del pelotón. Nadie podía adelantar hasta que se superase la línea de meta, pero los nervios ya se habían desatado. El primero en moverse y cambiar la trazada fue Latifi, con sólo ocho carreras de experiencia en el Gran Circo. Y a partir de ahí se desató el caos.



"NOS PUSIERON EN RIESGO"

Los comisarios llamaron a declarar a Latifi, Magnussen y Daniil Kvyat, el único que pudo escapar sin daños en su monoplaza. Tras casi dos horas de deliberaciones, sancionaron con un 'warning' a 12 pilotos por vulnerar el artículo 39.13 del Reglamento Deportivo. Ese texto prohíbe cualquier aceleración, frenada u otra maniobra errática que ponga en peligro a los rivales en el momento en que se apagan las luces del safety car.



La decisión de la FIA, lavándose las manos y solventándolo todo con un castigo testimonial, no puede dejar satisfecho a ninguno de los protagonistas. Lewis Hamilton, con su 90º triunfo bajo el brazo, no dudó en cargar las tintas: «Están intentando convertir las carreras en algo más emocionante, pero hoy nos han puesto en riesgo». Bottas, pese al enojo del segundo puesto, incidió en esa línea: «A mi equipo le han dicho que seguirán en esta línea, porque es mejor para el espectáculo».



Masi, irritado por las acusaciones, replicó con fiereza. «Desde el punto de vista de la FIA, la seguridad es primordial. Fin de la historia. Como director de carrera es ahí donde se asienta mi papel. Resulta bastante ofensivo que alguien diga lo contrario», el italiano, en el cargo desde marzo de 2019, tras la repentina muerte de Charlie Whiting.



«No voy a señalar a nadie hasta que no lo analice todo de forma adecuada. Quizás debamos hacer una doble comprobación del sistema», añadió Sainz, cuyo impacto contra Giovinazzi sólo fue aliviado por la estructura del halo de su MCL-35.



Desde el GP de Singapur 2017 no se registraban ocho abandonos en una misma carrera. Este factor fue el principal alivio de Ferrari, donde Charles Leclerc y Sebastian Vettel alcanzaron los puntos tras una cerrada pugna con el Williams de George Russell. El otro equipo que pudo llevar sus dos coches a la meta fue Mercedes. El triunfo de Hamilton, por delante de un frustrado Bottas, resuelve prácticamente su séptimo título.