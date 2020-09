por GTO » Ayer, 16:20

Kimi Raikkonen se burló del último look de Lewis Hamilton y Mercedes salió en su defensaEl finlandés opinó del atuendo con el que el británico se presentó en el GP de la Toscana a través de sus redes socialesHamilton compartió su look en InstagramKimi Raikkonen es uno de los personajes más mediáticos de la Fórmula 1 y en esta ocasión, el campeón mundial con Ferrari en 2007 estuvo en boca de todos después de publicar unas imágenes burlándose de los looks de Lewis Hamilton, pero por sobre todo con el que se hizo presente en el paddock del GP de la Toscana.El finlandés utilizó su cuenta de Instagram para comparar cómo fueron cambiando los pilotos con el correr de los años. Él, un apasionado por los pesos pesados que corrieron durante la década del 70 y 80, explicó con una foto las diferencias con respecto a la actualidad.Además de ser séxtuple campeón de la F1, el corredor británico de Mercedes posee otras facetas, entre ellas la de ser modelo de indumentaria. Son muchas las marcas que quieren tener su rostro y una de las afortunadas es Tommy Hilfiger.(@kimimatiasraikkonen)(@kimimatiasraikkonen)“La evolución de los pilotos de Fórmula 1”, escribió el actual hombre de Alfa Romeo en una historia de Instagram en la que del lado izquierdo se podía ver al excéntrico y polémico corredor británico James Hunt sin remera, fumando y bebiendo, y del derecho a Hamilton con un atuendo a cuadros y montando un monopatín.Seguido a ese posteo, Raikkonen, de 40 años, compartió una nueva “Story” en la que aparecía él festejando en un bar con un cigarrillo en la mano tras ser campeón del mundo en 2007: “No se preocupen, no toda esperanza está perdida”, sentenció.El controvertido campeón del Mundial de F1 de 1976 tenía un particular estilo de vida. Además de su histórica pelea con Niki Lauda, el británico, rodeado de excesos, era considerado “El gran playboy de la Máxima” por su constante coqueteo con las mujeres(@kimimatiasraikkonen)(@kimimatiasraikkonen)Ante los comentarios que se propagaron a través de las distintas redes sociales burlándose del británico, fue la cuenta oficial de Mercedes la que salió en su defensa retrucando la apuesta y publicando en su perfil la nueva colección completa de su referente: “¡La nueva colección finalmente está aquí! Estilo icónico, diseño atrevido y la colección más sostenible hasta la fecha”.El posteo de Mercedes, horas más tardeAmbos pilotos, que terminaron en primer y en noveno lugar en el GP de la Toscana, volverán a verse las caras el próximo 25 de septiembre, cuando se encuentren en el Autódromo de Sochi para dar inicio al fin de semana que culminará con el GP de Rusia .