por GTO » 23 Septiembre 2020, 16:59

Para mi, de acuerdo en el fondo pero no en la forma.Estoy de acuerdo con Petrov que por que un deportista decida una linea de pensamiento o de ir por la vida, no debe ser escusa para que use lo mas alto del cajón o su fama, para inculcarle al publico en general su forma de entender la vida. No deberían dejar a Hamilton que mande mensajes a la afición desde su pedestal en el podio.El ejemplo es lo que no veo, el prisma de Petrov es muy ruso, no me parece un buen ejemplo ni comparable, algo tan usual y para mi, normal como ser gay, con pedir justicia por una persona.Creo que un ejemplo mejor seria como permitir a un actor famoso, por el echo de serlo, aparecer en una película con una camiseta con un mensaje personal parecido, como si Richard Gere, apareciera en pretty woman, con una camiseta de Free Tibet, por ejemplo.Han pasado casi dos semanas desde el podio de la Toscana, y la Fia, nada a dicho sobre sanción alguna a Hamilton....Todt way of live.