por GTO » 28 Septiembre 2020, 15:37

Rajada de Hamilton contra la penalización de diez segundosPiensa que le castigaron para volver la carrera "más emocionante" y acusa: "Buscaré qué penalizaciones no se han aplicado nunca para estar preparado".Gesto frío de Lewis Hamilton después del podio. "¿Carrera llena de problemas? No. Salí primero, iba primero y me quedé tercero". El británico partía desde la pole pero fue sancionado minutos más tarde porque ensayó dos salidas, en las vueltas de formación, en una zona que no estaba habilitada para ello. Simplemente arrancó unos metros más allá del pit lane para evitar la suciedad fuera de la trazada, pero recibió por ello una doble penalización de cinco segundos que se antoja excesiva, porque arruinó sus opciones de victoria sin haber puesto a nadie en peligro.Así que Lewis se defendió… y acusó porque además recibió dos puntos en su carnet (de recibir otros tantos en las próximas carreras, tendría una de sanción): "Es ridículo los puntos de penalización que se dan en general. Deberían aplicarse cuando pones a alguien en peligro. No sé los que lleva cada uno. Pero al final es una norma ridícula". Una advertencia: "Espero no darles ni la más mínima excusa otra vez". Porque piensa que los comisarios le han apuntado la matrícula."No pienso que lo hagan contra mí, probablemente con cualquier equipo que está delante todo se chequea muchísimas veces. Hay muchas cosas para hacer que las carreras sean más emocionantes. No sé si había algo que hacer con la norma por lo que pasó hoy. Nos encontramos con una cuesta, pero ya nos hemos enfrentado a adversidades en el pasado", dice el líder del Mundial, que aun así acabó tercero la carrera. En cuanto a la posibilidad de sentarse y hablar con Michael Masi, Director de Carrera: "Aún no lo he decidido. Por ahora, estoy deseando llegar a casa". "Iremos a las normas, veremos dónde se pueden crear normas o qué penalizaciones no se han aplicado nunca antes, para estar preparados. Trabajaremos duro. Debo asegurarme de que no les doy la más mínima razón", sentencia."Si nos fijamos en cualquier carrera, al menos de este año, siempre paro algo más adelante (para ensayar salidas) y nunca he tenido un problema, incluso lo he hecho aquí otras veces. Dice que lo hagas después del semáforo, no dice a qué distancia. No quería hacerlo donde estaba la suciedad, lo hablé con el equipo y me dijeron que estaba bien. No hay diferencias en comparación con Brasil, donde lo haces al final del pit lane que podría ser incluso más peligroso. Interesante decisión…".