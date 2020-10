por GTO » 08 Octubre 2020, 15:58

Renault pide anticipar la próxima generación de motores de F1El jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, cree que la salida de Honda de la F1 debería anticipar el cambio de regulación de las unidades de potencia.La normativa actual se mantendrá vigente hasta finales de 2025, y ya se está discutiendo qué dirección debería tomar la F1 a partir de entonces.El director general de la F1, Ross Brawn, ha reconocido públicamente que es improbable que ningún nuevo fabricante se una al campeonato hasta que entre en vigor la nueva regulación.Abiteboul sugiere que la salida de Honda es un indicador de que la normativa actual no es tan exitosa como debería ser, y que el cambio debería hacerse antes de 2026 para animar la entrada de otros fabricantes.Honda anunció la semana pasada que pondrá fin a su programa de F1 al acabar la temporada 2021, dejando a Red Bull y AlphaTauri en la búsqueda de un nuevo suministrador."Quiero dejar muy claro que no nos alegra la situación de Honda", dijo Abiteboul a Motorsport.com. "Tenemos que decirlo cómo es, no es algo positivo para la F1. Queremos una F1 con fabricantes de coches, proveedores de motores, y tener solo tres fabricantes de motores no es positivo"."Tenemos que sacar algunas conclusiones de esta situación, y es algo a lo que he instado al órgano rector a revisar cuidadosamente"."La situación de los motores es simplemente insostenible. En concreto, desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva tecnológica"."No creo que nos podamos permitir esta postura. O somos capaces de cambiar la percepción de la actual arquitectura de motor, o probablemente necesitemos adelantar la incorporación de una nueva arquitectura, de modo que nos encontremos en una mejor posición en términos de percepción"."Yo espero que esto provoque un análisis más exhaustivo sobre el calendario de la próxima generación de unidades de potencia".Abiteboul admite que bajo la normativa actual, el campeonato no es atractivo para los nuevos fabricantes dados los recursos necesarios para desarrollar un conjunto competitivo."El precio de entrada es alto en términos de costes, pero también en términos de tecnología", dijo."Aunque gastes mucho, te va a llevar tiempo antes de llegar. Lo hemos visto demostrado, aunque ahora estemos un poco mejor"."Puedes sentarte en una isla y decir que todo está bien porque hemos cruzado el mar, pero ese mar es demasiado grande y duro para la sostenibilidad de la F1"."Necesitamos más gente en esa isla donde estamos ahora mismo. Así que tenemos que hacer algo, tenemos que pensar más en la sostenibilidad ambiental del motor, en la sostenibilidad económica del motor"."Se ha hecho algo, pero no es suficiente. Tenemos que ser más duros. Al igual que hemos hecho mucho del lado del chasis en los últimos meses, tenemos que actuar muy fuerte en el lado del motor si no queremos que la F1 se vea perjudicada en este aspecto".Abiteboul coincide en que el razonamiento de la retirada de Honda para centrarse en sus planes de sostenibilidad, no está bien reflejado en la F1, señalando que el campeonato no ha promovido correctamente sus credenciales de eficiencia."Es sólo una prueba más de que hemos fracasado en la elaboración del mensaje correcto y la comercialización de estas regulaciones de motores, que son alucinantes"."No hay unidades de potencia más avanzadas en el mundo. No hay nada que se acerque a este nivel de eficiencia, eso es destacable"."Pero es igual de destacable el haber fallado tanto en explicar al mundo y hacer que se entienda de qué se trata, y las ganancias que podrían impactar en la tecnología convencional"."Es una demostración de que cuando la percepción es errónea desde el principio, es muy difícil cambiarla, y supongo que tenemos que pensar colectivamente qué hemos hecho mal y cómo podemos cambiarlo"."Preguntarnos también si podemos cambiarlo en la regulación actual, o si necesitamos cambiar la regulación para que la percepción también cambie. No tengo respuesta a estas preguntas".Abiteboul dice que los fabricantes pueden hacer más para promover su tecnología."Es un poco triste que no hayamos hecho un trabajo colectivo en esto, no sólo Honda, sino todos. La F1 ha perdido una oportunidad de aprovechar un activo"."Hemos invertido en un activo, en la plataforma, en la tecnología, probablemente miles de millones colectivamente"."Es lo básico del marketing, necesitamos que el mundo sepa lo que estamos haciendo, no sólo hacerlo y reclamar"."De vez en cuando, cuando los pilotos hablan de los motores, es para quejarse, y es muy negativo que tengamos muy pocas oportunidad de hablar de lo asombrosos que son"."Acepto que es difícil, y tal vez debamos preguntarnos si necesitamos ese nivel de tecnología, si la tecnología es perjudicial para la competitividad de un equipo y de un coche".