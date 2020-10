por GTO » 13 Octubre 2020, 21:54

A Hamilton no le enfadan los que critican que gana "por el coche"Ha aprendido a vivir con las críticas, aunque le resulten desagradablesDestaca que su trabajo o el de pilotos como Schumacher es ser el timón del equipoA Hamilton no le enfadan los que critican que ganaLewis Hamilton, que igualó ayer a Michael Schumacher en número de victorias en la Fórmula 1, ignora las críticas de los que piensan que sus victorias se deben sólo a tener un coche ganador. Asegura que no son comentarios agradables de escuchar, pero no les da importancia, pues cree que obvian todo el trabajo que hay detrás.El piloto británico logró ayer su victoria número 91 en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Eifel e igualó el récord de victorias Schumacher. Mercedes ha dominado la era híbrida y ha ganado los últimos seis títulos; Hamilton, cinco de ellos. Por eso, el piloto británico se ha enfrentado a los que dicen que gana por el coche que tiene."No siempre es algo agradable de escuchar, pero no me enfada. Lo que sé es que aquellos que a veces dicen esas cosas o hacen esos comentarios simplemente no saben de lo que hablan. Creo que, a veces, en la vida en general podemos dar una opinión equivocada sobre algo cuando no conocemos los hechos por completo", ha advertido Hamilton en declaraciones al portal web The Race.Hamilton ha explicado lo importante que es involucrarse con un equipo para conseguir este tipo de hitos y ha señalado que más que jerarquías, lo que importa es que exista colaboración."Ojalá se pudieran ver los cambios que hice desde el primer día a la hora de ajustar el asiento, lo que me involucro en el transfondo para cambiar, lo que he ayudado, lo que he hecho cada año con el equipo para trabajar con un grupo de gente. No es una cuestión de jefes, sino de colaborar con un gran grupo de personas que son increíblemente inteligentes, mucho más inteligentes que yo", ha añadido.HAMILTON Y SCHUMACHER, EL TIMÓN DENTRO DEL EQUIPOHamilton opina que ni Michael llegó a Ferrari para cambiar la escudería, ni él lo ha hecho con Mercedes. Por tanto, no le quita importancia al papel del resto del equipo."Hace años recuerdo cuando hablaban sobre Michael, que cambió a Ferrari. Yo no le he dado la vuelta a Mercedes. Michael no le dio la vuelta a Ferrari, por mucho que me guste Michael y diga que no es una leyenda, él no lo hizo. Hay mucha gente detrás. Lo que él hizo es una colaboración", ha apuntado.Sin embargo, destaca que su función ahora en Mercedes o la de Schumacher en su momento en Ferrari es ser el timón del equipo. Considera que su trabajo es "guiar y orientar al equipo en la dirección correcta para progresar", también servir de inspiración al resto de miembros del grupo de trabajo. "Creo que el trabajo de un piloto como Michael o el mío es ser el timón", ha indicado.En ese puesto de timón es donde el piloto adquiere la importancia dentro de una estructura, según Hamilton. "Un ordenador con números te dirá que el coche perfecto, que es tal o cual, pero cuando introduces el factor humano, que soy yo, Michael u otros pilotos, nuestro trabajo es pilotarlo. Creo que hay algo que el ordenador no puede simular y son las sensaciones con el coche, el dar bandazos", ha añadido.Para terminar, Hamilton recuerda lo importante que es pensar en conjunto y dejar a un lado los individualismos."Todos tenemos estas herramientas. Se trata de cómo las usas, cómo las aplicas, ¿dejas que tu ego se interponga en tu camino? Hay personas que simplemente no escuchan porque hay veces que los árboles no dejan ver el bosque. Pero lo mejor de este equipo es que no me he enfrentado a eso ninguna vez. Si alguna vez he podido hacerlo y hay algún ejemplo, lo hemos eliminado", ha confesado el hexacampeón para cerrar.