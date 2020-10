por GTO » 22 Octubre 2020, 15:28

Una nube de sospechas tras el positivo de Stroll: ¿Por qué volvió a casa sin hacerse un test en el circuito?Racing Point descartó en Nürburgring que su piloto padeciese Covid-19, pese a presentar síntomas compatibles con el virus.Stroll, el pasado agosto, en Spa-Francorchamps.Stroll, el pasado agosto, en Spa-Francorchamps. REUTERSLance Stroll dio positivo por Covid-19 el domingo 11 de octubre, el mismo día de la carrera en el GP de Eifel. El piloto de Racint Point obtuvo este resultado en la prueba a la que se sometió en su domicilio en Suiza y no en el circuito de Nürburgring, pese a la normativa de la Federación Internacional (FIA), cuyo protocolo obliga a todo aquel que sufra síntomas a realizarse un test PCR."No me encontraba bien para correr, así que el domingo por la mañana volé de vuelta a casa. Como me seguía sintiendo mal, me sometí a un test el domingo por la tarde. Al día siguiente salió el resultado positivo, así que me aislé en casa durante 10 días. Por suerte, mis síntomas fueron bastante suaves. Me volví a someter a un test el pasado lunes y di negativo. Me siento en gran forma y estoy deseando volver a competir", explicó Stroll este miércoles a través de sus redes sociales.Las incógnitas sobre el comportamiento de Stroll, que esta misma semana ya ha dado negativo en otro test, sobrevuelan el paddock de la F1 en las horas previas al GP de Portugal, donde sí podrá competir junto a Sergio Pérez."NO SE SIENTE BIEN DESDE RUSIA"Hay que recordar que el canadiense fue sustituido en el GP de Eifel por Nico Hulkenberg, llamado de urgencia para los entrenamientos libres y la clasificación. Ese mismo 10 de octubre, Otmar Szafnauer, jefe de Racint Point, descartó que Stroll padeciese el coronavirus, pese a presentar síntomas compatibles."No se siente bien desde Rusia. Le hemos hecho test varias veces y ha dado negativo tres o cuatro veces", explicó Szafnauer ante los periodistas, sin considerarle un posible caso de Covid-19 y sin informar de ello a la FIA.Según el protocolo del organismo presidido por Jean Todt, quien presenten cualquier síntoma de Covid-19 en el circuito, "haya resultado positivo o haya sido detectado por la app como contacto con una posible persona contagiada o infectada, debe informar inmediatamente y hacerse una PCR".