Fórmula 1Las piezas que faltan por encajar en el puzzle de la Fórmula 1F1 2020 El mercado de fichajes, al rojo vivo a falta de seis carrerasLa temporada 2020 de Fórmula 1 está a unos meses de cerrarse, y los equipos ya están más pensando en cerrar sus plantillas para 2021. La parrilla del año que viene va tomando forma, con 12 pilotos ya confirmados, pero con muchas dudas por resolver.A continuación la situación completa de los pilotos y los equipos de Fórmula 1 para 2021 con todas las confirmaciones.MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA 1 TEAMEl equipo alemán ya ha confirmado a Valtteri Bottas para 2021. Faltaría por atar la otra pata de la ecuación. Se espera que Lewis Hamilton también renueve ante lo que parece su séptimo título mundial. Parece imposible, pero, ¿quién sabe si habrá sorpresa?SCUDERIA FERRARI Charles Leclerc firmó en diciembre de 2019 hasta 2024, y anunció a principios de 2020 que Sebastian Vettel no continuaría. El equipo italiano confirmó a Carlos Sainz en mayo, firmando un contrato hasta 2022.RED BULL RACING Max Verstappen también renovó en enero hasta 2023. Su contrato incluye cláusulas de salida, como desveló Helmut Marko. Su compañero de equipo para 2021 se desconoce todavía, y el asesor del equipo ha abierto la puerta a la llegada de pilotos como Nico Hülkenberg o Checo Pérez. Ahora mismo el futuro compañero de Verstappen es una incógnita, pero por las últimas declaraciones de Horner, parece que confiarán en Albon, que mantendrá su puesto.MCLAREN F1 TEAM Lando Norris seguirá en McLaren tras ampliar su contrato en otoño hasta 2022. Carlos Sainz pasará a formar parte de Ferrari en 2021, y el nuevo compañero de Norris será Daniel Ricciardo, quien ha firmado un contrato multianual.RENAULT F1 TEAM / ALPINE F1 TEAM Daniel Ricciardo se marcha a McLaren y Fernando Alonso volverá a la F1 con el equipo con el que ganó dos Mundiales. Esteban Ocon tiene contrato hasta 2021 tras firmar por dos años, pero los últimos rumores han situado a Pierre Gasly con opciones de reemplazarle. El equipo pasará a llamarse Alpine F1 Team a partir de 2021.RACING POINT / ASTON MARTINSergio Pérez anunció antes del Gran Premio de la Toscana que deja el equipo que se denominará Aston Martin a partir de 2021. Sebastian Vettel será su sustituto con un contrato multianual. Lance Stroll también tiene contrato para 2021.ALPHA TAURIPierre Gasly y Daniil Kvyat no tienen contrato para 2021. Los rumores apuntan a que Gasly podría seguir o irse a Renault con Alonso, y que el Kvyat dejará el equipo. La familia Red Bull está valorando la opción de subir al piloto de F2 y protegido de Honda, Yuki Tsunoda.ALFA ROMEO RACINGEl equipo italiano todavía no ha nombrado ningún piloto para 2021. Según las últimas palabras del jefe del equipo, Kimi Raikkonen seguirá en caso de que él quiera, y aunque no lo ha llegado a afirmar, todo indica que el finlandés seguirá un año más. Por su parte, Antonio Giovinazzi termina contrato, y los rumores ponen en su asiento a Mick Schumacher, que debutaría en F1 con el equipo.HAAS F1 TEAM El equipo estadounidense Haas aún no ha hecho oficial a ningún piloto para 2021, pero sí ha confirmado que ni Romain Grosjean ni Kevin Magnussen vayan a continuar con el equipo. Lo que significa que los dos asientos estarían vacantes. Lleva sonando las últimas semanas Checo Pérez entre los candidatos, aunque Nikita Mazepin y Mick Schumacher también podrían recaer en la escudería estadounidense. Las últimas informaciones también acercan a Hulkenberg al equipo.WILLIAMS RACING George Russell tiene contrato para 2021 con Williams. Su compañero de equipo, Nicholas Latifi, también. Pero en los últimos días la opción de que Pérez recale en el equipo con nuevo propietario ha ganado puntos.Aunque ya tenemos bastantes pilotos confirmados según su contrato, parece que todavía quedan bailes de asientos por ver en el Gran Circo.¿Dónde acabará Mick Schumacher?¿Y Checo Pérez?¿Seguirá Kimi Raikkonen?¿Volverá Hulkenberg a tener un asiento como piloto titular?De momento son todo incógnitas.