Vettel acusa a Ferrari de favoritismo y el equipo le respondeEl piloto apuntó que "el otro coche es mucho más rápido" tras quedar décimo en PortugalSebastian Vettel está viviendo una temporada complicada en la Fórmula 1, su última con Ferrari antes de cambiar a Aston Martin en 2021. El piloto alemán ocupa la 13ª posición en el Mundial, con un total de 18 puntos; mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, le lleva 57 de ventaja y va en quinta posición (75 puntos). A lo largo de la temporada, se ha mostrado descontento con el rendimiento en varias ocasiones, pero el pasado fin de semana en el Gran Premio de Portugal ya no pudo más y cargó duramente contra su escudería.El piloto, que quedó en décima posición, habló sobre los problemas que había tenido con su monoplaza en el trazado de Portimão antes de soltar un dardo contra Ferrari. "Obviamente, el otro coche es mucho más rápido", dijo Vettel, " siempre pierdo tiempo en los mismos puntos y lo puedo ver en los datos. Un idiota nunca podría llegar al nivel de Leclerc. Pero no sé si soy un completo idiota, me atrevo a dudarlo. Sin embargo, nunca he llegado a su nivel". "En el otro lado parece mucho más fácil", añadió sobre su compañero de box.La respuesta del equipoLas duras palabras de Vettel han tenido una rápida reacción en Ferrari. Concretamente, por parte de su director, Mattia Binotto. "Los coches de Seb y Charles son idénticos, sin duda", ha asegurado, "espero de verdad que Sebastian pueda llegar a la siguiente ronda de clasificación en Imola y demostrar más de lo que es capaz de hacer durante la carrera. Charles lo está haciendo realmente bien, pero tal vez esperes más de un segundo piloto", una expresión que podría molestar al cuatro veces campeón del mundo.