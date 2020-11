por GTO » 10 Noviembre 2020, 21:01

2021 está siendo uno de los más movidos de los últimos tiempos, pero nadie esperaba lo que está pasando en Mercedes. Que Lewis Hamilton abandone al equipo campeón, y a la Fórmula 1 en general, es una posibilidad real. Su contrato termina el mes que viene y la renovación no está cercana.Hamilton se descolgó con unas sorprendentes declaraciones el pasado fin de semana en el podio de Imola. Tras ganar su 93º carrera de Fórmula 1 y quedarse a las puertas de su séptimo título mundial, dijo que no sabía si seguiría corriendo en 2021. Muchos interpretaron que era él quien dudaba de su futuro, pero parece que en Mercedes tampoco lo tienen claro.Mercedes quiere rebajar a la mitad los 50 millones anuales que pretende cobrar HamiltonHamilton Imola F1 2020 2Según informó en Onda Cero el director de Motorsport en España, el equipo Mercedes no tiene nada claro si le compensa renovar a Lewis Hamilton. Es decir, quieren que el campeón siga corriendo con ellos, pero no a cualquier precio. Y Hamilton está haciendo peticiones que están fuera de mercado, más en plena pandemia.Ola Källenius, el CEO de Mercedes, no solo no está dispuesto a pagar lo que le pide Hamilton sino que además quiere que rebaje sus pretensiones prácticamente a la mitad. Källenius le habría espetado a Toto Wolff que Hamilton no tiene derecho a hacer esas peticiones porque con el coche que tiene ganaría cualquier piloto de la parrilla.Hamilton Wolff Mercedes Imola F1 2020La de Wolff es una figura importante en toda esta historia. Él también acaba contrato al final de esta temporada, es decir, el mes que viene. Es un personaje muy ligado a Hamilton, hasta el punto de que se podría decir que si el uno no sigue tampoco lo hará el otro. La negociación es conjunta por parte de ambos.En frente, Källenius que lleva con reticencias desde hace tiempo. A nadie se le escapa que cuando llegó a la compañía puso muy en cuestión la presencia de Mercedes en la Fórmula 1. Luego quiso fichar a Sebastian Vettel como compañero de Hamilton, pero Wolff y el campeón movieron lo necesario para que eso no ocurriera.Con Valtteri Bottas renovado para 2021 desde hace meses, parecía un hecho la continuidad de Hamilton y Wolff. Pero ya no está tan claro. Ambas partes están tensando la cuerda y en cualquier momento se podría romper. Mercedes ya se quedó sin su campeón, Nico Rosberg, en 2016. Pero esta vez no tienen a otro de recambio.Fernando Alonso, Max Verstappen, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e incluso el propio Vettel acaban de firmar nuevos contratos con sus equipos, así que no podrían ir a Mercedes en caso de repentina marcha de Hamilton. Igualmente, el campeón no tiene a donde ir, y menos que le pague lo que pide.Hamilton Imola F1 2020Está claro que Hamilton, que ganará su séptimo título en Turquía o como muy tarde en Baréin, se vería abocado a una retirada en caso de no continuar. Y lo haría con el mejor palmarés de la historia de la Fórmula 1, pero con la sensación de que no se le ha valorado todo lo que él considera que se merece.Más difícil sería la cosa para Mercedes, que tendría que encontrar un sustituto de Hamilton que cumpliese con la predicción de Källenius. No está tan claro que con este coche Bottas le ganase un mundial a Verstappen. La lógica invita a pensar que Mercedes y Hamilton se pondrán de acuerdo, pero las posturas parecen muy enrocadas.El Mercedes seguirá pintado de negro hasta 2022, aunque no esté HamiltonHamilton Barcelona F1 2020Quizá como guiño de acercamiento, Mercedes confirmó la semana pasada que su coche seguirá siendo negro en la temporada 2021. La marca alemana pintó de ese color sus flechas de plata para apoyar a Lewis Hamilton en su lucha contra el racismo y solidarizarse con el movimiento Black Lives Matter. Aunque la continuidad de Hamilton no está asegurada, sí lo está la del negro.Eso sí, la confirmación la hizo Toto Wolff en la revista Autorevue. Como venimos diciendo, la continuidad del alemán tampoco está asegurada, así que quién sabe si podríamos tener novedades también en este aspecto. En principio, la idea de Mercedes es recuperar el plateado en la temporada 2022 con el cambio de normativa.