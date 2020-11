por GTO » 22 Noviembre 2020, 13:14

Critica el excesivo control de los de WokingEl 'dardo' de Lewis Hamilton a McLaren: "Chocaban con el hecho de que soy un inconformista"Lewis Hamilton ha criticado a McLaren por el gran control que, en la era de Ron Dennis, tenían sobre sus pilotos. "Les dije que era diferente, que me dejaran descubrir quién soy...", afirma en palabras en 'La Gazzetta dello Sport'.Lewis Hamilton 'nació' en McLaren pero se hizo mayor en Mercedes. El inglés, ya heptacampeón gracias al título en Woking de 2008 y a los seis logrados en siete años con los de la estrella, ha criticado el excesivo control que el equipo en que debutó tenía sobre él en cada temporada en que estuvo allí."Creía en ellos, y mucho. Pero tenían expectativas sobre cómo ha de comportarse un piloto. Eso chocaba con el hecho de que soy un inconformista. Siempre lo he sido", afirma Hamilton en 'La Gazzetta dello Sport'.Y todo derivó en su marcha a Mercedes: "Les dije que yo era diferente al resto y que me dejaran ser yo mismo. Que me dejaran experimentar para descubrir quién soy. Les dije que les ayudaría a hacer crecer la marca entre los jóvenes".Muchas historias han circulado sobre Ron Dennis y sus 'cosas', como cuando Adrian Newey afirmó que ni les dejaba tener una botella de agua hasta que se vio obligado por la ley.En cuanto al propio Hamilton, también es cierto que a pesar de ser campeón con McLaren, cuando empezamos a ver cómo era él en realidad fue cuando se marchó a Mercedes.Lewis, que conquistó su primer título en 2008 tras un debut en 2007 en el que compartió equipo con Fernando Alonso en un año de sobra conocido por todos por lo que sucedió entre bambalinas, tiene ya siete y ha igualado a Schumacher.Todo gracias a su victoria en Turquía y a una etapa en Mercedes más que provechosa. Pocos imaginaban en su día, cuando saltó la noticia en 2012, que Hamilton acertaría de lleno tras cambiar McLaren por los alemanes.Por ver queda cuándo se confirma una renovación que es un secreto a voces en el 'paddock'. Abu Dabi puede ser el lugar elegido para que Hamilton firme al menos un año más para ir en busca de su octavo título de Fórmula 1.