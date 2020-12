por Tyrrell » 30 Noviembre 2020, 09:39

Ricciardo enfadado por las “irrespetuosas” repeticiones del accidente de Grosjean.

Del diario "autosport" (la traduccion mia, pido disculpas por los posible errores)Daniel Ricciardo dice que estaba "disgustado" porqué la F1 mostrase repeticiones del accidente de Grosjean en el GP de Bahrein durante el largo período de bandera roja, que él considera fue "completamente irrespetuoso".El Haas de Grosjean salió disparado contra la barrera en la salida de la curva 3 en la primera vuelta tras tocar con el AlphaTauri de Daniel Kvyat, y el coche se partió por la mitad debido al golpe, con la celda de supervivencia envuelta en llamas.El francés pudo salir por sí mismo y luego fue trasladado al hospital con una posible rotura de costillas y quemaduras en manos y tobillos.La carrera fue detenida mientras se llevaban a cabo las reparaciones en las barreras, en ese momento se pudo ver a varios pilotos mirando imágenes del accidentePero hablando después de la carrera, Ricciardo criticó que la F1 mostrara repetidamente imágenes del accidente de Grosjean, y explicó que fue "desconsiderado" para su familia. "Quiero expresar mi disgusto y decepción con la Fórmula 1", dijo el piloto de Renault.“La forma en que el accidente de Grosjean fue transmitido una y otra vez, repitiéndolo una y otra vez, fue completamente irrespetuoso y desconsiderado para su familia, para todas las familias que lo estaban viendo."Íbamos a correr de nuevo en una hora y cada vez que mirabas la televisión solo veías una bola de fuego y su coche partido por la mitad". "Lo que quiero decir es que podemos verlo mañana, no hace falta verlo hoy”."Para mí, eso fue un espectáculo y estaban jugando con nuestras emociones, pensé que era muy desagradable."Espero que, con suerte, otros pilotos hayan hablado. Pero sería una sorpresa si no nos sintiésemos todos así”.Los comentarios de Ricciardo se hicieron eco del descontento expresado por los pilotos de MotoGP tras el dramático accidente que involucró a Johann Zarco y Franco Morbidelli en el Gran Premio de Austria en agosto.El piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, dijo que debería haber "un límite" sobre cómo se transmiten las repeticiones de accidentes graves."Cuando hay un accidente y termina bien para el piloto, les gusta repetirlo", dijo Bottas.“me doy cuenta de que la gente quiere verlo, pero hay un límite”."El golpe podría haber sido una milésima diferente, y no hubiese podido salir del coche. Así que sí, hay un límite."Estaba mirando la pantalla porque quería ver qué sucedía. Una vez que lo vi, trataba de evitarlo, pero lo ponían en todas partes. "No sé, tal vez sea una pregunta para los que miran, los fanáticos, si quieren ver 20 repeticiones de eso o no".El jefe de Mercedes, Toto Wolff, añadió que era importante que FOM fuese "transparente" al mostrar las imágenes."Si la FOM no lo muestra, entonces alguien lo hará con un teléfono móvil, tienes que ser transparente", dijo."Las imágenes eran aterradoras y gráficas, pero si no eres transparente como organización, simplemente corres el riesgo de que alguien más muestre cosas que están fuera de tu control".El enlace: