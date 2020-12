por vx2war » 02 Diciembre 2020, 10:44

GTO escribió: Ras escribió:

Realmente lo de que cualquiera venciese a Bottas es casi un sueño, es difícil llegar a un coche desconocido y vencer al piloto que lleva años con él en la primera carrera, y además, Bottas no es mal calificador. Si sucediese sería un escándalo, Hamilton vería sus títulos aún más devaluados, de la noche a la mañana.



Por lo tanto, ninguno de los dos pilotos de Mercedes querría que eso pasase:

- Bottas, supondría su descalabro final.

- Hamilton, implicaría que la competencia ha sido nula, menor a lo que ya se cree en parrilla.



Por esto entiendo que será un piloto con poco que aportar. Mercedes tiene el campeonato hecho, y no le interesa que dejen mal a ninguno de sus pilotos. Mi voto es que cogerá el volante el piloto con menos experiencia de entre los candidatos que tenga Mercedes. Veremos.



Ciertamente, mercedes no se juega nada y ni a Bottas ni a Ham, le interesa un top de sustituto.



La única opción por la que mercedes podría poner un crack en el coche, seria dentro de las negociaciones de renovación de Hamilton. Hace poco desde mercedes le dijeron a Ham, que con este coche ganaría cualquiera. Seria la ocasión perfecta para demostrarle a Ham que con Alonso en ese coche, tambien ganaría.



Ola Källenius, el CEO de Mercedes, no solo no está dispuesto a pagar lo que le pide Hamilton sino que además quiere que rebaje sus pretensiones prácticamente a la mitad. Källenius le habría espetado a Toto Wolff que Hamilton no tiene derecho a hacer esas peticiones porque con el coche que tiene ganaría cualquier piloto de la parrilla.



Lo de Alonso además de una quimera seria un error de libro.YA no voy ni a comentar lo de que no puedes poner a un piloto en tu coche cuando el año siguiente se va a u equipo competencia del tuyo. Me voy a que montarse en un coche que no has tocado, después de unos años sin competir no es nada facil.Podrían pasar varias cosas_Que ganara, lo mas improbable. En ese caso tanto Hamilton como Bottas quedarían en entredicho y se hablaría de ellos. Y muy bueno para Alonso que demostraría que con ese mercedes se puede ganar sin entrenar y conocer el coche.Que quedara relativamente bien: En esta caso Bottas estaría sentenciado y Hamilton algo en entredicho, pero habria munición par ale debate en los dos sentidos. Para Alonso lo mismo, bueno pero no tanto ya que se podria decir que le han dejado el mejor coche de la historia y no lo ha sabido usar.Que quede mal: En este caso daría validez a lo logrado por Hamilton y algo de aire a Bottas. Y seria muy malo para Alonso.En resumen, que tendria mas posibilidades de ser malo para Alonso que bueno. Y no creo que ni el quiera esa papeleta.Por otro lado al final se conforma que será Russel quine monte el el Mercedes.Como ya he dicho, sin conocer el coche es muy pero que muy difícil hacer un buen papel, pero por el bien de Bottas y Hamilton que no gane o haga un 2º puesto. Pero por le bien de la competicion que gane. Hamilton y Bottas de devaluarían un poco, pero se demostraría que la competencia es inexistente.Bueno, sea como fuere, la carrera puede ponerse interesante.