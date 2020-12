por GTO » 02 Diciembre 2020, 16:16

Pirelli destaca la alta velocidad media que se alcanzará en SakhirParte del trazado será desconocido para todosTodas las sesiones se celebrarán de nochePirelli llevará al GP de Sakhir su gama intermedia de neumáticos: C2, duro; C3, medio; y C4, blando. El suministrador de neumáticos copia así la elección por la que optaron para el GP de Baréin de la semana pasada. Cabe recorder que parte del trazado coincidirá.Este GP de Sakhir se disputará en el trazado exterior. Se utilizará desde la línea de meta hasta la curva 4 y desde la recta tras la curva 9 a meta del recorrido convencional. Serán diferentes las curvas 5, 6, 7, 8 y 9. Habrá dos zonas de DRS, aunque predominan las largas rectas y tan sólo hay 11 curvas. Debido a la alta velocidad media que se alcanzará, se rodará un total de 87 vueltas y el tiempo por vuelta será inferior al minuto.El proveedor de neumáticos ha destacado justamente esta alta velocidad como uno de los retos que enfrentarán este próximo fin de semana. Otro desafío, aunque ya conocido, será la abrasión en un asfalto que desgasta bastante las ruedas. No obstante, habrá una diferencia respecto al GP de Baréin y es que todas las sesiones del fin de semana serán bajo la luna.Mario Isola, director de competición de Pirelli, ha puesto el foco en lo novedoso de este trazado y en la falta de datos, que complicará la comprensión de los neumáticos y de la configuración de los coches hasta que los monoplazas salgan a pista el viernes."Quizá el desafío más interesante será el GP de Sakhir, ya que no es como ningún otro circuito en el que hayamos corrido antes aunque se use la mitad del trazado habitual. Hay algunos datos que se han obtenido en el simulador, pero necesitamos esperar a recabar datos reales de los entrenamientos libres para entender el efecto exacto en la degradación y por tanto la estrategia", ha afirmado Isola.