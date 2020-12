por Tyrrell » 07 Diciembre 2020, 09:55

El cuento de hadas no pudo ser, pero George Russell envía un mensaje poderoso a la Formula y a Mercedes

Superando sus propias expectativas

'George es alguien con quien contar para el futuro'

Un mal fin de semana para Bottas

La cuestión Hamilton

La victoria de cuento de hadas se le escurrió angustiosamente a George Russell entre los dedos en su debut con Mercedes, pero no hay duda de la fuerza del mensaje que envió en el Gran Premio de Sakhir.Reemplazando a Lewis Hamilton después de que el campeón mundial contrajera el coronavirus, el británico de 22 años destacó desde el momento en que salió a la pista en Bahrein, y habría ganado de no haber sido por una extraña confusión en el pit-lane del habitualmente impecable equipo Mercedes.Incluso después de que eso lo llevó al quinto puesto, aún podría haber ganado, pero un pinchazo interrumpió la caza a Sergio Pérez de Racing Point, quien se llevó una brillante primera victoria.La cara de Russell mostraba dolor, pero también hubo satisfacción, y dijo que se levantaría el lunes por la mañana “con la cabeza bien alta".Russell estaba "destrozado" por perder dos veces la victoria dijo, y había "llorado un poco", pero también estaba "increíblemente orgulloso" del trabajo realizado y le había "encantado" correr en cabeza, incluido el “educado” adelantamiento a su compañero Valtteri Bottas mientras intentaba recuperar los puestos perdidos tras su parada en boxes.El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien negoció con el equipo Williams la cesión de Russell para la carrera, estaba más que satisfecho.Wolff dijo: "Tiene todo el potencial y todos los ingredientes que necesita una futura estrella".La calidad del trabajo de Russell necesita ser puesta en contexto, para aquellos que se sientan la tentación de pensar que fue simplemente una prueba de que el Mercedes es el mejor coche y cualquiera puede ganar en él.Es el mejor auto, y muchos pilotos podrían hacerlo, pero ese no es realmente el tema.Russell tuvo dos días para prepararse para pilotar el Mercedes. El coche no se ajustaba bien a su talla. Es 14 cm más alto que Hamilton, tenía que usar botas de un número más pequeño para poder usar los pedales, necesitaba poner hielo en los moratones al final de cada día, y estaba usando el cambio de marchas y las levas del embrague de Hamilton, que eran demasiado pequeñas para sus dedos.Y, sin embargo, se clasificó a solo 0.026 segundos de Bottas, que ha pilotado el coche todo el año, venció al finlandés y lideró la carrera con autoridad hasta que por un fallo en la radio le pusieron los neumáticos delanteros de Bottas en la parada tras el safety-car."Para ser honesto", dijo Russell, "creo en mí mismo, pero era realista. No esperaba rodar al ritmo de Valtteri"."Pensé que si estaba en un margen de 0.2 segundos estaría realmente satisfecho porque sé que ritmo he tenido con Williams y cómo me he vuelto cada vez más fuerte al entender mejor el coche y a mis ingenieros, entendiendo cómo configurarlo. Y el progreso que he logrado desde Australia 2019 ha sido a pasos agigantados."He tenido una buena racha en las últimas carreras y pensé que podría hacer un buen trabajo, pero pensé que 0.2 segundos sería un buen resultado y sería justo. El ha pilotado este coche en 16 carreras seguidas. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos podido lograr”.Russell homenajeó al ingeniero de carrera de Hamilton, Peter Bonnington, y al equipo que lo rodeaba por "llevarme allí", y agregó: "A mitad de la carrera, tenía una ventaja de ocho segundos sobre Valtteri y pensé, 'esto es demasiado bueno para ser cierto.' Y resultó que era demasiado bueno para ser cierto."Ganar hubiese sido un cuento de hadas. Nos lo merecíamos hoy. Fue una carrera muy bien ejecutada y un pequeño error lo cambió todo"."Lo siento por George", dijo Wolff. "No queríamos poner el listón tan alto, pero se esforzó y esforzó al máximo."Su carrera fue increíble, salió de la parrilla con el mejor tiempo de reacción en un coche que no está diseñado para él, que es demasiado pequeño, con palancas que no se ajustan a sus manos y se puso en cabeza y pilotó con brillantez, y podría haber ganado dos veces."Así que no es un día triste. Es un día para aprender como equipo. No me gustaría que la radio fallase cuando estemos luchando por el campeonato. Y aprendimos que George Russell es alguien con quien contar en el futuro".Parece inevitable después de esto que, en poco tiempo, el futuro de Russell seguramente estará en Mercedes. En ese sentido, si este fue un buen fin de semana para Russell, fue malo para Bottas.Para ser justos con el finlandés, estaba alcanzando a Russell, en el segundo stint, antes del safety-car que provocó el error en boxes de Mercedes, pero luego dio la sensación de un hombre que sabe que su tiempo se está acabando. .Bottas tiene un contrato para el próximo año, pero no más allá, y muchas personas vieron esta carrera como un enfrentamiento entre él y Russell por un asiento junto a Hamilton en 2022, incluso cuando Wolff negó que fuera tal cosa.Bottas dijo: "Seguro, si no sabes cómo fueron las cosas, pude parecer un completo idiota y no es agradable. Es muy fácil para la gente decir que llegó un chico nuevo y venció al que lleva años en el equipo."Las personas que entienden, saben lo que pasó y cual pudo haber sido el resultado final. [Pero] no es un fin de semana ideal".Cuando le preguntaron sobre el tema de 2022, Wolff insistió: "Para ser honesto, no he decidido ahora qué significa esto para nosotros".Y dio una respuesta intrigante a una pregunta sobre si había alguna posibilidad de que Russell pudiera ser incluido junto a Hamilton el próximo año."Es un piloto de Williams y nuestros pilotos son Valtteri y Lewis, así que no veo que sea una situación realista en este momento", dijo Wolff, "pero puedo entender que tener a ambos en el equipo sería una situación interesante, tal vez un poco loca para todos y tal vez lo tengamos en el futuro”.Incluso Russell pareció sugerir que la idea de estar en Mercedes en 2021 no estaba completamente descartada."Ojalá esto le haya dado a Toto un dolor de cabeza no solo para 2022, tal vez antes", dijo.La pregunta inmediata sobre qué ocurrirá para el final de temporada en Abu Dhabi este fin de semana es más clara.Si Hamilton se ha recuperado del Covid y da negativo, pilotará el coche. Si no, volverá a ser Russell.Hamilton aún no tiene contrato para 2021, pero Wolff dijo que la actuación estelar de Russell no influirá en esas negociaciones."Son dos cosas diferentes", dijo Wolff. "Hemos tenido un gran éxito con Lewis. Es un miembro del equipo y nada de lo sucedido este fin de semana interferirá o cambiará nuestras negociaciones."No sería justo para él o nosotros porque podría haber sido al revés. Podría haber sido un fin de semana en el que George no hubiese tenido ritmo y no creo que el dijese: 'Bueno, Espera un minuto, esto es una ventaja para mí. Nuestra relación va mucho más allá”."Lewis Hamilton gana mucho porque es el mejor piloto en el mejor coche en este momento", dijo Wolff, "y somos muy humildes al respecto porque no es un hecho que cuando le proporcionamos el mejor coche tenemos una influencia positiva si el coche funciona bien y una influencia negativa cuando el coche no funciona bien.“No es un asunto de una sola persona. Nunca es el piloto solamente el que marca la diferencia y nunca es solamente el coche. Es la combinación de ambos."Lewis sigue siendo el punto de referencia. Es el mejor piloto que hay. Lo ha demostrado con sus múltiples récords y no debemos dejarnos llevar en este momento por el impulso de un chico nuevo que tiene un futuro brillante en la F1". "el enlace:Los fallos de traducción: todos mios.