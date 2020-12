por GTO » 14 Diciembre 2020, 21:36

Hudson escribió: Aquí el gran error no es la era híbrida, sino congelar la foto al principio. Poco desarrollo y poco feedback puede hacerse si estamos más o menos como en 2014.



Si hubieran cambiado las características del sistema híbrido, más MJ por temporada por ejemplo, y haber permitido desarrollo libre, ahora tendríamos otra historia.



Estoy de acuerdo. Los motores híbridos pueden gustar mas o menos. Fue un gran error cambiarlos de un año para otro, no eran necesarios y fue un paso atras, pero pasados 4 años, ya no eran el problema.Todos los cambios del 2014, fueron un puñetero desastre, coches sin fiabilidad, feos, lentos, un gran desnivel en los rendimientos, sonido penoso, perdida de espectáculo, inventos estúpidos como la doble puntuación, los torken, etc, etc, etc, etc, etc, etc. Los motores híbridos son mucho mas caros, su sentido de "ecológicos" fue una payasada, pero ya están aquí, están pagados y simplemente deberían permitir a los motoristas carta blanca para modificar lo que quieran para que dejen de ser los protagonistas.La victoria moral de Russel confirma que los pilotos no cuentan, ganan los ingenieros, y eso no es nada apasionante para el espectador, ni para nuevos equipos o motoristas.Pero lo que se ha cargado la F1 ha sido la congelación de entrenos, pruebas, cambios, etc. Que han propiciado el dominio absoluto de una marca, el hundimiento de las marcas lideres como mclaren que cayo al puesto 9º de mclaren, o el de ferrari de este año al 6º puesto en 2020 o 4º en 2014, y la quiebra de 6 equipos en 6 años. y la desaparición de 2 motoristas, Cosworth que se bajo antes del cambio y honda que se baja ahora.Para mi lo peor es que por parte de la Fia de Todt, no se han hecho cambios de reglamento para frenar a mercedes, algo que se hacia siempre y muy especialmente desde 2005. Ni ha permitido que los demás tuvieran facilidades para equilibrar los rendimientos.Creo sinceramente que Todt es el cáncer de la F1, impuso el motor hibrido frente a la opinión de la Fom, lo hizo rapido y mal, para parar el dominio de RBR, y les ha regalado a mercedes 7 campeonatos mas el del año que viene sin hacer nada por suavizarlo. 8 campeonatos. No me extrañaría que en el futuro se descubra que ha estado de alguna manera comprado. Esto es muy grave.¿alguien tiene dudas de que mercedes ganara el próximo año?¿a alguien no le preocupa que no haya habido ningun equipo nuevo queriendo entrar?¿es normal que Ferrari sea el 6º equipo de la parrilla después de 7 años y el mayor presupuesto?¿Hamilton con sus mas que probables 8 campeonatos es mejor piloto que Verstappen o Alonso?¿es normal que se permitan los coches clone como los Racing point?Mi sentido común me dice que nada de esto tiene lógica.Los motores híbridos tienen culpa de varias cosas, que se han perdido para siempre, pero no son los culpables de todo lo que le pasa a esta F1. Como en los gobiernos, como en las empresas, como en un negocio, la culpa es de las personas que dirigen.Pero una cosa esta clara para mi, la Era hibrida ha sido de las peores de la historia de la F1.