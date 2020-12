por GTO » 14 Diciembre 2020, 22:23

La sorpresa que se encontró Alonso dentro de su R25, 15 años despuésEl asturiano, al sentarse en el coche con el que logró el Mundial de 2005, vio algo que le llamó la atención en su cockpitBestial: Fernando Alonso deja a todos con la boca abierta en Abu DhabiFernando Alonso volvió por unos instantes al 2005, un año mágico para su carrera, subiéndose este viernes a uno de los coches más especiales de toda su carrera deportiva, el Renault R25 con el que conquistó su primer título mundial en 2005 ante el Ferrari de Michael Schumacher, cortando la racha de 5 títulos consecutivos del ‘Kaiser’ ante todo pronóstico. Con aquel monoplaza, que se mantiene en el recuerdo de todos los aficionados españoles por sus característicos colores azul y amarillo, como la bandera asturiana, el ovetense logró nada menos que 7 triunfos y 8 podios más aquel curso, el de su coronación. Por ello, el ovetense no podía esconder su enorme alegría y emoción por subirse al R25 de nuevo, un bólido en el que no entraba desde octubre de 2005, en Shangai, en un GP de China en el que conquistó el triunfo, ya como campeón de F1. Por ello, la sorpresa fue mayúscula para el español cuando se volvió a sentar en ese mismo monoplaza 15 años después.FÓRMULA 1La espectacular imagen desde dentro del coche de Alonso en el R25“Es un momento muy especial. Cuando me he metido en el coche he visto el mapa del circuito de China en el cockpit. Y me he preguntado: ‘¿Por qué está esto aquí?’. Y me han dicho que éste era el coche con el que gané la última carrera del Mundial de 2005”, recordó Alonso, destacando la sorpresa que se llevó al ponerse de nuevo al volante de su monoplaza y ver aquel mapa del trazado de Shanghai, unas horas antes de rodar de nuevo con ese coche en Abu Dhabi.“Son muchos recuerdos de mi vida ocurrieron con estos colores, con estos mecánicos, con este sonido que escuchamos una vez más ahora... está siendo un momento muy especial”, expresó el ovetense, quien no dudó en empezar a apretar el monoplaza como antaño, queriendo progresar con el R25 en las dos exhibiciones más que le quedan con el R25 este sábado y domingo en Abu Dhabi. Al asturiano le marcaron que había logrado un 1’42”, y sin duda, buscará ir a por más en estas dos jornadas pese a no jugarse nada, por pura diversión.“El coche se ve muy pequeño en comparación con el resto de monoplazas de ahora. Es como un juguete al que hay que cuidar mucho, pero cuando cruzas la línea de meta solo quieres exprimirlo al máximo”, añadió el bicampeón de F1, que además de mirar el pasado con alegría, también hace lo propio con su futuro, lleno de ambición por su nuevo proyecto con Renault.Alonso, con el Renault R25 de 2005, en el que se encontró una sorpresa“Somos optimistas con el futuro. Hemos visto el comportamiento del equipo con respecto a 2019 y hemos dado un gran paso adelante en 2020. Y queremos mantener esa línea”, comentó en relación a su nueva andadura con el equipo Renault, con quien está realizando un minucioso programa de preparación para ponerse este 15 de diciembre al volante del coche de 2020 y continuar avanzando faena antes del día y medio de test de pretemporada que realizará en febrero con su nuevo coche de 2021. En este sentido, el español espera que 2020 pase pronto y que 2021 llegue cargado de alegrías y éxitos. “Ha sido una mala temporada. 2020 creo que no va a ser un año como para ser recordado para nada, seguramente, pero al menos un día como hoy reconforta”, expresó.Ahora, tras este regalo que le transporta al pasado, quiere centrarse en su futuro: un 2021 con un coche capaz de pelear por liderar la zona media y lograr varios podios, y un 2022 con un cambio de reglas que espera que Renault aproveche para crear un coche capaz de ganar y pelear por todo.