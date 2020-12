por GTO » 15 Diciembre 2020, 23:08

Por cierto que las vueltas del R25 de Alonso en Abu Dhabi hay mucho que comentar:A favor del tiempo que hizo, quedandose a 4 segundos de la pole dic 2020:Las gomas no eran rayadas, sino lisas. Fue curioso ver al R25 con las pirelli y el logo michelin en el morro.Perooooo- También es verdad que ese coche no esta diseñado para esas gomas, mas anchas y pesadas, Alonso se quejaba de subviraje.- El coche se había sacado unos días antes de un museo, sin reglajes ni nada especial.- El r25 no dispone del DRS, que baja un buen tiempo de vuelta.- Al r25 habría que quitarle el Control de Tracion para igualar el tema, aunque a Alonso no se hubiera notado.- Al ser una vuelta de exhibición, Alonso no metió un coche histórico a apurar pianos.Mi opinión es que el R25 era un maquinon pensado para hacer una carrera completa con las mismas gomas, es decir diseñado para ahorrar gomas. Si queremos comparar un V10 con el coche actual, deberíamos sacar el ferrari de 2004, ponerle una configuración de gomas anchas y lisas como las actuales, ponerle el DRS y quitarle el CT, y dejar que Alonso tenga una semana para su puesta a punto. Entonces veríamos cual es realmente el mas rapido. Yo creo que seria el V10.