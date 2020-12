por GTO » 20 Diciembre 2020, 14:01

Max Verstappen opina del cambio de Sergio Pérez por Alex Albon en Red BullEl piloto holandés reconoce que Red Bull tomó la decisión correcta.max verstappen y sergio pérez en el gp de italiaDAN ISTITENE - FORMULA 1GETTY IMAGESVarios días después de la confirmación de Checo Pérez como piloto de Red Bull Racing de cara a la próxima temporada, Max Verstappen ha opinado de la decisión de prescindir de Alex Albon y del que será su próximo compañero de equipo al menos durante 2021.Verstappen cree que es la decisión correctaRed Bull confirma a Sergio Pérez para 2021Hamilton espera una Red Bull más fuerte con PérezPara empezar, el piloto holandés reconoció que él no decidió nada en la contratación de Sergio Pérez: "Obviamente hablamos de esto y dije lo que pienso. Creo que a lo largo de la temporada las dificultades de Albon fueron claras. Es un gran tipo y estoy feliz de que siga en el equipo, pero en cualquier caso, la decisión la tomaron solo Helmut Marko, Christian Horner y Dietrich Mateschitz. Por supuesto, me enteré de lo que iba a pasar un poco antes, pero eso no cambia las cosas".Max Verstappen sí reconoció que el hecho de no tener un compañero a su altura le pasó factura durante esta temporada: "Pese a que en Abu Dhabi creo que Alex estuvo bastante cerca, la mayoría de las veces los Mercedes intentan jugar con estrategia y, por supuesto me meto en problemas, siendo el único que intenta ganarles y hacer algo diferente".Hamilton se va de vacaciones con el Project ONEReproducción Vídeo"Al final, sin embargo, siempre eligen la estrategia correcta con uno de sus pilotos porque pueden cubrir lo que hago con uno de los dos coches. Entonces hasta ahora siempre ha sido un poco difícil luchar contra ellos", añadió el piloto holandés durante la ceremonia de entrega de premios de la FIA.Pensando en la próxima temporada y con un compañero más fuerte como es Checo Pérez, Max Verstappen confía en hacer un buen trabajo y poder desafiar a Mercedes: "De cara al 2021, esperamos tener un coche competitivo desde el principio, haciéndole la vida un poco más difícil a Mercedes".