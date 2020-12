por GTO » 18 Diciembre 2020, 17:07

Domenicali prepara una F1 que atraerá a fabricantes y con los pilotos, en el centroLa promesa de Domenicali: "La F1 se volverá fascinante para los grandes fabricantes"Trabajarán para conseguir una mayor igualdad entre equipos en 2022Domenicali prepara una F1 que atraerá a fabricantes y con los pilotos, en el centro - SoyMotor.comStefano Domenicali, que se incorporará el 5 de enero al frente de la Fórmula 1 en lugar de Chase Carey, ha hablado sobre los planes de futuro de la categoría reina. Entre ellos destacan la apuesta por lo híbrido y una reducción de costes de producción para atraer a nuevos fabricantes.Domenicali ha prometido que intentarán reducir los costes de producción del motor lo máximo posible para ayudar a los fabricantes. Defiende, también, que el futuro de la Fórmula 1 es híbrido y descarta centrarse en la electrificación."En la lógica de la diversidad, el futuro de la F1 es el híbrido. Porque invertir sólo en la electrificación está mal. Necesitamos diversificar la oferta, vigilando los costes. No se puede esperar a que los fabricantes afronten las inversiones que implican los motores de hoy", ha expuesto Stefano Domenicali en una entrevista con el periódico italiano Gazzetta dello Sport, de la que se ha hecho eco publicado Motorsport.com."Vamos a partir de un recorte drástico para evitar los errores que se han cometido en el pasado", ha añadido.De esta forma, se pretende llamar la atención de nuevos fabricantes. Domenicali cree que la clave reside en desarrollar tecnologías más sostenibles que puedan atraer incluso a los constructores que apuestan por lo eléctrico."La F1 se volverá fascinante para los grandes fabricantes, no puedo decir más. La F1 puede ser una gran plataforma para reafirmar la diversidad, incluso para aquellos que han invertido tanto en lo eléctrico. La F1 ofrece la posibilidad de desarrollar otras tecnologías y otras propulsiones con atención a la sostenibilidad", ha asegurado el futuro jefe de la Fórmula 1.También ha acallado las críticas de aquellos que afirman que la Fórmula 1 es una categoría que ha quedado desfasada. Insiste en que es el foco principal del deporte a nivel mundial."La F1 hoy, como plataforma mundial de deportes y negocios, sigue siendo la que tiene el mayor número de espectadores y aficionados y por ello es muy fuerte y sólida. Muchos han intentado arrinconarla diciendo que es vieja, que ya no es interesante. No es para nada cierto", ha sostenido Domenicali."Al contrario, creo que cada vez habrá más interés por parte de los fabricantes, de los equipos privados. Lo vamos a demostrar con hechos. Vamos a hacer crecer la parte emocional", ha añadido.En lo que sí admite que hay que mejorar es en aumentar la importancia del piloto por encima del monoplaza. Pone de ejemplo el motociclismo, en el que los pilotos no dependen tanto de tener una moto mejor para conseguir buenos resultados."Debemos asegurarnos de que nuestro deporte ponga a los conductores cada vez más en el centro. Como, por ejemplo, en el motociclismo donde se percibe que es el piloto quien marca la diferencia", ha reconocido."Ya hemos dado un paso adelante con la normativa de 2022 en la que el impacto de la aerodinámica será menor y habrá posibilidad de seguir mejor los coches. El segundo elemento es el límite de presupuesto que hará que los equipos principales revisen sus métodos de desarrollo", ha avanzado Domenicali para cerrar.