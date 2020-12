por GTO » 22 Diciembre 2020, 17:19

Todas las dudas que quedaban de cara a la parrilla de pilotos de la Fórmula 1 para 2021 están quedando despejadas. Lewis Hamilton seguirá corriendo con Mercedes la próxima temporada, en la que luchará por su octavo título mundial y el quinto consecutivo, algo que solo ha hecho Michael Schumacher.Hamilton y Mercedes han llegado a un acuerdo que pone fin al culebrón de la temporada en la Fórmula 1. No es oficial, pero es oficioso, y el propio equipo ha colgado un comunicado con declaraciones del campeón afirmando que quiere seguir en Mercedes la próxima temporadaHamilton cree que seguir en Mercedes es lo mejor para sus intereses dentro y fuera de la pistaHamilton F1 2020Hamilton ya es el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 después de una temporada 2020 absolutamente brillante por su parte, en la que ha ganado su séptimo título y ha superado el número de victorias que obtuvo Schumacher. En 2021 todo apunta a que se quedará en solitario en el escalafón, ya que es muy favorito.Probamos el Renault Twingo Electric: un coche eléctrico vivo y ágil en ciudad pero nervioso en carreteraDesde que era niño la carrera de Hamilton ha ido ligada a la de Mercedes. Nunca ha corrido en la Fórmula 1 con un coche que no estuviese motorizado por la marca de la estrella, casi siempre en el equipo oficial de Mercedes, salvo de 2010 a 2012, cuando continuó en McLaren hasta que se concluyó su contrato vigente.Hamilton Italia F1 2020La renovación de Hamilton supondrá también un alivio para la propia Fórmula 1, que no perderá a su gran estrella. Al final, Mercedes y el campeón estaban condenados a entenderse. Perder a Hamilton ahora, con el mercado prácticamente cerrado, hubiese sido un problema para la marca, por mucho que George Russell lo hiciese bien en Sakhir."Mi plan es estar aquí el próximo año, quiero seguir aquí. Creo que como equipo podemos hacer más juntos, tanto dentro como fuera del deporte", dice Lewis Hamilton en el post colgados por el equipo, no dejando de lado su lucha por los derechos sociales en la que está involucrado. Los Mercedes volverán a ser negros en 2021.Hamilton Mercedes F1 2020Además, Mercedes también ha confirmado la renovación de su jefe de equipo, Toto Wolff, por tres temporadas más. El contrato del alemán terminaba también dentro de unos días, y su continuidad iba íntimamente ligada a la de Hamilton. Con su renovación, Mercedes se asegura mantener al bloque ganador.Por último, INEOS uno de los principales patrocinadores, adquiere el 33% del equipo de Fórmula 1. De este modo, será dueño de la estructura a partes iguales con Daimler y con el propio Wolff, que también tiene sus acciones. Una buena solución que ha encontrado Ola Källenius, el CEO de Mercedes, para ahorrar costes.